Jan Tuna se rozvádí, proč mu manželství s krásnou Ladou nevyšlo?

Zdroj: Profimedia

V minulosti se Jan Tuna rád chlubil svojí početnou rodinou. Jenže teď už je zase všechno jinak. Známý moderátor se dal dohromady s Nelou Boudovou a s manželkou Ladou se dva roky rozvádí. Proč šli nakonec od sebe?

"Náš vztah vznikl z kamarádství, nebyla to láska na první pohled. Dlouho jsme jezdili na výlety s partou přátel, nechodili jsme spolu," řekla před časem Lada v rozhovoru pro časopis Blesk pro ženy.

Sblížili se na firemním večírku

Zlom přišel na firemním večírku, kde se Honza s Ladou více sblížili a po dvou letech spolu začali konečně randit. Protože ani jeden z nich nepochází původně z Prahy, každý měl svůj podnájem. Jakmile se pak od Lady odstěhovala její spolubydlící, milenci toho využili a začali spolu žít.

Partneři byli zrovna na dovolené na Džerbě, když se rozhodli, že by spolu chtěli mít dítě. Lada proto vysadila antikoncepci a všemu nechali volný průběh. "Za půl roku, když jsme jeli k rodičům, mi žena jen tak mezi řečí před vchodem oznámila, že je asi těhotná," vyprávěl Honza.

"Byl jsem překvapený a šťastný. Vůbec jsem nedokázal pochopit, jak mi to mohla celou cestu vydržet neříct! Prý měla strach, abych nenaboural," dodal Honza, který pak brzy Ladu požádal o ruku. Snoubenci si vysnili, že by chtěli mít svatbu v přírodě a původně hledali paseku v okolí Berouna.

"Pak jsme ale objevili Okoř, což se nám zdálo přímo ideální. Nechtěli jsme pána s medailí v obřadní síni. Byla to pohoda, namísto svatebního pochodu nám hrála skupina U2. Svatební kytice nevěsty byla skoro z celé republiky," popisoval moderátor.

Tuna totiž květiny sháněl na mnoha místech Česka. "Kopretiny jsem natrhal u Nové Paky, vlčí máky byly z Ďáblic, chrpa z Ústí nad Labem, zvonečky od Jičína a obilí z Českého Ráje," vysvětlil Jan. Ukázal tak, že pro svoji ženu dokáže udělat opravdu cokoli.

Řekli mi, že dcera nemusí přežít

Narození všech dětí moderátor pořadu A DOST! považuje za nepřekonatelné okamžiky. "Kdo to vzdá, připravuje se o hodně důležitou věc v životě. Něco tak silného jsem nikdy nezažil. Navíc jsme si nenechali říct, jestli se nám narodí holka nebo kluk, protože právě to považují za jediné skutečné překvapení, které může člověk v životě zažít," vyznal se Tuna. Ten má s Ladou Tadeáše, Štěpánku a Johanku.

Moderátor byl předtím už jednou ženatý. Ještě chodil na vysokou školu, když zjistil, že bude mít rodinu. "Měl jsem vážný vztah a naše dcera Zuzka si nás tam nahoře někde vybrala. Já nejsem z těch, co by ženu poslali na potrat. Ačkoliv mi bylo dvacet, rozdýchal jsem to," uvedl Tuna pro iDNES.cz.

Po letech Jan přiznal, že první rozvod a odchod od dítěte pro něj byl hodně nepříjemný. Velké trauma ale zažil už během příchodu dcery Zuzanky na svět. "Šlo o špatně vedený porod. Když jsem šel druhý den do porodnice, řekli mi, že se mám připravit na nejhorší, že nemusí přežít," promluvil o těžkém období moderátor. Tomu dokonce dlouho trvalo, než pak chtěl mít další potomky.

Přesto vztah Honzy a Lady zhruba před dvěma lety skončil a manželé spolu už dlouho ani nežijí. Těžko říct, jestli se partneři odcizili kvůli rozdílným povahám nebo jiným zájmům. Podle Expresu se Tuna už nějakou dobu objevoval po boku jiných žen a nakonec zakotvil u slavné herečky Nely Boudové, se kterou si prý ohromně rozumí.

"Spojuje je velký smysl pro humor, milují život, oba se také dost nekonvenčně chovají. Otužují se spolu, mají dobrodružné povahy, rádi cestují. Mají to mezi sebou fakt hluboké. Nela sama říkala, že ještě nic tak silného neprožila. Až ji to samotnou překvapuje," prozradil webu eXtra.cz Tunův kamarád.

Jan Tuna na starší fotografii se svými dcerkami.