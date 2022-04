Nela Boudová první dámou? Jan Tuna oznámil kandidaturu na prezidenta

Zdroj: Profimedia

Moderátor Jan Tuna vedle herečky Nely Boudové jen září. Dokonce by si vedle takové ženy troufl i na funkci prezidenta. Na svých sociálních sítích si vystřelil na apríla ze sledujících oznámením o tom, že bude kandidovat na Hrad. Díky jeho aktivitám, které jsou často spojené s kritikou současné politiky a systému, to mnoho sledujících vzalo vážně a Tunu začali ihned podporovat.

Vtipný pár

Tuna na svém Instagramu zveřejnil fotografii se svou partnerkou Nelou Boudovou a vložil pod ni komentář. „Dlouho jsem o tom přemýšlel. Zvažoval zleva. Zprava. Z prostředku. Zdola. I shora. A dnes jsem se definitivně rozhodl. Když vidím, co se děje a kdo všechno se o to pere, tak do té kandidatury na Hrad jdu! Bude to náročné, musím se připravit na kyblíky špíny, ale kdo se bojí, s*re v síni!“ I samotná herečka chvíli zapochybovala, zda její partner myslí kandidaturu vážně. „Dostal si mě,“ okomentovala jeho prohlášení. Tuna nezaváhal a podtrhl téměř okamžitě vtipný kontext celého příspěvku svým komentářem. „Zítra v 15 hod ve Vladislavským sále trénujeme inauguraci. Jsem ti ráno zapomněl říct. Vezmi si ty modrý šaty, jo? Dík.“ Zdá se, že tenhle pár se spolu určitě nenudí.

Otužováním k lásce

Není to tak dávno, co oznámili oficiálně svůj vztah. Lásku k sobě našli při otužování, sympatická herečka přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že právě Tuna byl ten, kdo udělal první krok v seznámení. „Viděl na sociálních sítích, že se otužuju, a pak jsme se začali otužovat jako kamarádi. Otužovali jsme se takhle poměrně dost dlouho, než jsem pochopila, že mě tak trochu balí. Skoro půl roku.“ Než se prolomily ledy, moc hezké mínění o sobě neměli. V minulosti se potkali na společenské akci v ZOO. „Honza tam moderoval naboso pořad pro pěstounské rodiny. Já jsem tam byla pozvaná se svou dcerou. Honza tam pobíhal po jevišti a já si říkala, že to je nějaký blázen ze Studia kamarád. A pak jsem se dozvěděla, že Honza si o mně vyhledal informace a myslel si, že jsem nějaká nafrněná herečka," přiznala.

V jednom kole

Tuna se nebojí veřejně vystupovat, často je viděn na různých demonstracích, nebojí se říct svůj politický názor. Při začátku války na Ukrajině společně se svými dcerami pomáhal, jak se dalo. Přivezl do České republiky hned několik rodin, následně se staral prostřednictvím své facebookové komunity o to, aby měli kde bydlet, co nosit a jíst. Aktivní je i na svém youtubovém kanálu, kde upozorňuje na podvodné firmy nebo škodlivé potraviny. Jeho partnerka Nela Boudová také pomáhá lidem, ale zcela odlišným způsobem. Herečka se vrhla na cestu koučingu, dlouho se zajímala o spirituální učení, nyní nabyté vědomosti předává svým klientům. Herectví tak upozadila na vedlejší kolej.