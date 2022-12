Tuna a Boudová se hledali, až se našli: Nastala zima a už skáčou nazí do Vltavy

Zdroj: Profimedia

Zima je tu a Nela Boudová už zase smáčí své tělo v mrazivé Vltavě. Opět ji doprovází i její partner Jan Tuna, který je do ní stejně zamilovaný jako na začátku. Společných koníčků mají tihle dva opravdu spoustu.

Když se Nela Boudová a Jan Tuna dali dohromady, nikoho to příliš nepřekvapilo. Moderátor žil v nespokojeném manželství, proto nebylo divu, že ho excentrická Nela okouzlila. Tuna je navíc také velkým milovníkem zdravého životního stylu a otužování, tudíž měli i společného zásadního koníčka.

"Honza viděl na sociálních sítích, že se otužuju, a pak jsme se začali otužovat jako kamarádi. Otužovali jsme se takhle poměrně dost dlouho, než jsem pochopila, že mě tak trochu balí. Trvalo to skoro půl roku," svěřila se Nela v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Tuna Boudovou zanedbával kvůli pomoci uprchlíkům

Vše tedy vypadalo zalité sluncem až do doby, kdy začala válka na Ukrajině a dobrosrdečný Tuna trávil dny a noci pomocí uprchlíkům. Bohužel však díky tomu neměl na Nelu čas, což si některá média vyložila po svém a pár nechala rozejít. Vše je ale jinak.

Tuna už se zase své milé věnuje na sto procent. Vyvezl ji totiž na expedici do Maroka, kde si to neskutečně užili.

„Já miluju cestování. My oba. Těší nás, že nevíme, co je za rohem, že neznáme jídlo, které nám dají, a hlavně rádi poznáváme lidi. Když lidé cestují, poznávají cizí kultury, rozšiřují si obzory a jsou víc otevření. Kdyby lidé více cestovali, měli by víc soucitu a pochopení pro druhé,“ řekla Boudová pro ahaonline.cz.

Mají pochopení pro druhé

Nela má jistě soucitu více než jiní. Vzala si do pěstounské péče dívenku jménem Saša. I proto musí svůj čas důsledně plánovat, aby se jí mohla v kombinaci s prací a cestováním náležitě věnovat. Boudová je totiž také vyhledávanou koučkou, která radí ženám, jak žít naplněný a vysněný život.

Nyní se navíc s příchodem zimy vrhá na otužování jako každý rok, což jí jistě přináší ještě více energie vše stíhat, než má doteď. Boudová si otužování nemůže vynachválit. Prý má díky němu nejen silnou imunitu, ale navíc se cítí skvěle.