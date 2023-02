Troska od pohledu! Tuna ostře reagoval na slova Boudové, mluvila o krizi

Zdroj: Profimedia

Poslední týdny si i vrabci na střeše cvrlikají, že Nela Boudová a Jan Tuna už netvoří pár. Dvojice se ke svému soukromí nechtěla nijak vyjadřovat, kvůli množícím se fámám se ale herečka nakonec rozhodla napsat pár slov k údajnému rozchodu na svůj Instagram.

Nela Boudová a Jan Tuna se v uplynulých týdnech objevovali ve společnosti každý zvlášť, což vyvolalo dotazy, zda ještě vůbec tvoří pár.

"Děkujeme za zájem, ale s Nelou se k tomu nebudeme vyjadřovat. Vám i vašim čtenářům ale přejeme pevné zdraví a lásku a běžte, prosím, v pátek či v sobotu volit. To je to nejdůležitější. Původně jsme se domlouvali, že bychom přišli spolu, ale měl jsem zpoždění na cestě z České Lípy. A můj doprovod byla moje sestřenice, Nela přišla s naší společnou kamarádkou," mlžil moderátor v rozhovoru pro Extra ještě před volbami.

Pod tíhou neustálých spekulací se nakonec rozhodla Nela Boudová celou věc rozseknout. "Potkala jsem souseda a říká mi: Máš být nešťastná a v krizi, četl jsem to dnes na záchodě. Myslím si, že tam takový druh informací patří. Tak prosím pěkně, nejsem nešťastná a nejsem v krizi," ozvala se herečka fanouškům na Instagramu. "Úplná zhroucená troska už od pohledu. Okoř je proti tobě hrad bez jediného vypadlého kamínku. Mává ten, co netančí," napsal Jan Tuna do komentářů a Boudová mu na to odpověděla srdíčkem, čímž dala jasně najevo, že s Tunou vztah zřejmě neukončila. V dalším postu pak hvězda svěřila, že při cestě domů z cvičení se málem stala účastníkem nehody, která mohla mít fatální následky.

Myslela jsem si, jak žiju skvěle

"Včera jsem zažila osudovost. Jela jsem po cvičení domů, najednou slyším hluk, skřípání kol a přede mnou SUV, které přejelo přes betonovou dělicí plochu z protisměru. Všechno se zpomalilo jako ve filmu a já věděla, že nic neudělám, že nemám ani čas pohnout rukou na volantu, jak to bylo zároveň rychlé. Přejel přede mnou, vedle mě dostal hodiny, naštěstí v tu chvíli vedle mě nikdo nejel. Pak mu zřejmě praskly gumy a zůstal po několika otočkách tak 100 metrů za mnou. Nevím, zda mu selhalo auto, usnul, dostal infarkt nebo byl namol. Stačilo, abych jela o maličko rychleji a byla jsem v něm. Dělily nás vteřiny. Musela jsem jet dál, protože za mnou stálo najednou mnoho aut, tak nevím, jak dopadl," popsala Nela Boudová hrůzné chvilky, které mohly dopadnou tragicky.

"Já jsem pak zastavila, samozřejmě jsem byla v šoku. Kladla jsem si otázku, jestli, kdybych v tuhle chvíli zemřela, měla bych pocit, že to stálo za to… jednak jsem cítila, že jsem tady neudělala všechno to, co jsem chtěla a taky jsem si uvědomila, že je stále ještě dost věcí, které nedělám a chtěla bych a hlavně, že chci ještě víc lehkosti do svého života. Víc vídat lidi, na které "nemám čas" (to je vždycky otázka priorit) a říkat mým milovaným častěji, že je miluju. A to jsem si před tímto okamžikem myslela, jak žiju skvěle," dodala herečka.

"Opatrujte se na cestách, zpívejte a tančete. Jsme tu jen vymezený čas a je dobrý si to říkat každý den," vzkázala Boudová sledujícím.

Nela Boudová se vyjádřila k údajnému rozchodu