Pohřeb Jana Vyčítala: Příjezd amerických veteránů i alkohol v obřadní síni

Milovník country, kytarista, textař a zpěvák kapely Greenhorns. To všechno byl Jan Vyčítal, jehož písničky jako Cadillac nebo Oranžovej expres znějí dodnes ve všech hospodách. Láska k hudbě a trampskému životu ho provázela celý život. Zemřel ve věku sedmasedmdesáti let.

Ve strašnickém krematoriu se lidé rozloučili s hudebníkem Janem Vyčítalem. "Odešel na poslední vandr do věčného kraje modré trávy zakládající člen skupiny Greenhorns Honza Vyčítal. Suchou stezku, Honzo, a slunce na hlavou!" sdělila veřejnosti kapela.

Za svého života se Vyčítal nijak netajil tím, že k trampskému životu ho inspirovaly knihy od Jaroslava Foglara. Měl rád vše, co souviselo s tehdy zakázanou Amerikou. Kapelu Greenhorns, která byla později kvůli socialistickému systému přejmenována na Zelenáči, založil už v roce 1965.

Typické americké country si posluchači zamilovali. Mezi jeho nejznámější hity patří třeba Oranžovej expres, Pivní džíp, Cadillac, Rovnou, tady rovnou, Když náš táta hrál, Blízko Little Big Hornu nebo Blues Folsomské věznice.

Vyčítal měl spoustu koníčků od hudby až po ilustraci knížek

Skládání textů ale nebylo jediné, čemu se Jan Vyčítal věnoval. Měl rád kreslený humor, který vytvářel a pravidelně jím přispíval do satirického časopisu Dikobraz. Věnoval se také ilustraci knih. Ostatně právě jeho obraz s kočkou byl viděn v obřadní síni.

„Rád bych, aby s námi zůstal nejen on, ale i jeho tvorba. Je třeba prokázat našemu zemřelému Honzovi poslední službu lásky,“ pronesl na pohřbu řečník a vyzval k modlitbě za Vyčítala, který měl spoustu přátel. Důkazem byla hojná účast. Někteří se nezdráhali vzít si do síně i pivo. Před strašnickým krematoriem stálo nemálo amerických veteránů.

Auta byla totiž také jeho vášní. „Honza byl neskutečně citlivý člověk, který o svých pocitech neuměl moc mluvit, možná je dokázal vyzpívat,“ dodal řečník. Jeho hity se pro mnohé staly nesmrtelné. Zpíval je on sám, ale třeba i Michal Tučný nebo Josef Šimek.

Jan Vyčítal řešil vážné zdravotní komplikace a musel se podrobit operaci. Propuštěn z nemocnice byl tři dny před smrtí. „Honzu propustili z nemocnice jako zdravého pacienta. Prodělal operaci, při níž mu byl implantován kardiostimulátor, protože měl problémy se srdíčkem,“ svěřila se Blesku jeho blízká přítelkyně Petra Nováková.

Nikdy neztrácel humor

„Ze špitálu se sice vrátil hodně pohublý, ale všichni jsme si mysleli, že začne zase jíst a rychle se spraví. Je to tak šest let, co začal Honzík žít zdravě. Přestal pít, a dokonce i kouřit. Tvrdil, že ho to přestalo bavit a on dělal jen věci, které ho bavily. Měl to tak celý život,“ říká. I přesto, že po roce 1968 musel publikovat pod pseudonymy, nikdy se nenechal odradit.

„I když mu nebylo dobře, humor ho nepřešel. Byl unavený a vysílený, ale i tak dokázal vtipkovat,“ usmívá se při vzpomínce na něj Nováková. „Jeho smrt přišla z minuty na minutu,“ dodává. Nikdo doopravdy neví, co se vlastně stalo.

Jisté je ale jedno. Vyčítal bude v srdcích svých příznivců žít dál. Odkazů, které tady zanechal, je totiž opravdu mnoho.