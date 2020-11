Jan Werich: Tyto jeho moudra pomohou i v dnešní těžké době!

Jan Werich patří k našim nejznámějším a nejváženějším divadelním a filmovým legendám, i přesto, že díky politické situaci nenatočil mnoho filmů. Byl to ale velmi moudrý a sečtělý muž s ohromnou dávkou lidství. Mnohé jeho citáty vešly do dějin.

Do širokého kulturního povědomí se dostal spolu se svým velmi dobrým přítelem Jiřím Voskovcem ve druhé polovině dvacátých let. Od roku 1927 do roku 1938 se stali hlavními postavami Osvobozeného divadla a doslova idoly tehdejší mládeže. Druhou světovou válku strávili Voskovec s Werichem v emigraci v USA a po roce 1945 se pokusili navázat tam, kde roku 1938 museli skončit. Neúspěšně, a proto se Voskovec rozhodl pro druhou emigraci, Werich zůstal doma. V nových nesvobodných poměrech se mu žilo a tvořilo těžce. V oblasti filmu našel Werich uplatnění jen zřídka.

Filmografie:

PUDR A BENZIN (1931)

PENÍZE NEBO ŽIVOT (1932)

HEJ RUP (1934)

SVĚT PATŘÍ NÁM (1937).

U NÁS V KOCOURKOVĚ (1934)

CÍSAŘŮV PEKAŘ, PEKAŘŮV CÍSAŘ (1951)

BYL JEDNOU JEDEN KRÁL (1955)

AŽ PŘIJDE KOCOUR (1963)

PÁD BERLÍNA (1949)

HUDBA Z MARSU (1954)

BARON PRÁŠIL (1961)

PAN TAU (1969)

Zdroj: csfd.cz

