Jan Budař si roli ve filmu Jan Žižka vydobyl: Jáklovi se nápad zprvu nezamlouval

Zdroj: Profimedia

V jedné z vedlejších rolí v nejočekávanějším českém filmu roku s názvem Jan Žižka se objevil i herec Jan Budař, který chtěl být součástí projektu prakticky od první chvíle, kdy se dozvěděl, že vzniká. Než se ale dostal ke své vysněné roli, musel režiséra Petra Jákla několikrát přesvědčovat.

Nový český snímek Jan Žižka představí v hlavních rolích hlavně zahraniční hvězdy, ve vedlejších úlohách ale nebudou chybět dobře známé tváře českého filmu. Jednou z nich je i herec Jan Budař. „Já jsem sledoval celý ten projekt a říkal jsem si, že by se mi líbilo být toho součástí. A když pak přišla nabídka, abych se zúčastnil kamerových zkoušek na jednu z těch rolí, tak jsem byl nadšený,” uvedl Jan Budař na tiskové konferenci po projekci snímku.

Zdroj: Youtube

Chtěl jinou roli

A nakonec se Janu Budařovi poštěstilo, neboť jej Petr Jákl skutečně do svého filmu obsadil. Nejdříve ale do úplně jiné role. „Já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem ti chtěl dát jinou roli,” mluvil k Budařovi režisér.

„A Honza za mnou pořád chodil a říkal mi, ať mu věřím, že bude lepší pro jinou roli. A bylo to strašně vtipné,” pokračoval ještě Jákl s tím, že nakonec Budařovi jeho vybranou roli skutečně dal, protože se do ní skvěle hodil. Zároveň i ocenil to, nakolik dobrý odhad při výběrů role Jan Budař měl.

Cristovao měl strach

Menší roli ve filmu Jan Žižka získal také zpěvák Ben Cristovao. Ten měl dle svých slov zpočátku velký strach z toho, že se svojí úlohy nezhostí dobře. „Petr mě ale ujistil, že to zvládnu, tak jsem po tom skočil a jsem za to moc rád,” řekl ke svému obsazení Cristovao.

Vizáž zpěváka pak museli maskéři upravit a nutno říct, že je Ben v nejnovějším počinu Petra Jákla takřka k nepoznání. „Museli jsme ho trochu změnit, aby ho tady lidé tolik nepoznávali. Takže jsme dodělali vlasy, vousy, jizvy a tak dále. Ale pecka. To byl casting, který byl náročný, a já hledal všude možně. A nakonec to dopadlo takhle,” komentoval ještě roli Bena Cristovao Jákl.