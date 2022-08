Zákulisní snímky z filmu Jan Žižka: Režisér Jákl na něj sehnal obrovské peníze

Zdroj: Stanislav Honzík/tiskové materiály

Dlouho očekáváný film Jan Žižka režiséra Petra Jákla se nezadržitelně blíží do kin. Nyní se fanoušci dočkali traileru, který ukázal, že je opravdu na co se těšit. Dvouhodinové historické drama uspokojí i nejnáročnějšího diváka.

Astronomický rozpočet

Snímek vznikal více než osm let, na české poměry je v mnoha směrech výjimečný, rozpočet dosáhl astronomické částky půl miliardy korun. Film bude v kinech nejen v České republice, ale také v Americe, cílem je zaujmout co nejvíce diváků. Režisér snímku Petr Jákl odhaluje, že se děj odehrává v roce 1402. „Tento rok jsem si vybral, protože politická situace byla tehdy hodně podobná té naší současné. Politici se hádali, chtěli si pro sebe urvat co nejvíc moci a peněz.“

Film plný hvězd

Ve snímku se představí ty největší české hvězdy po boku zahraničních kolegů jako je Ben Foster nebo Michael Caine. Diváci se mohou těšit na Jana Budaře, Ondřeje Vetchého, Marka Vašuta a Karla Rodena, který se chopil role krále Karla IV. Zajímavostí je, že se ve snímku v menších rolích objeví i sportovci Lukáš Krpálek, David Svoboda a Roman Šebrle.

Film Jan Žižka má premiéru v českých kinech 8. září, o den později v Americe. Vznikly dvě jazykové verze filmu, v originále s titulky a v českém dabingu.

