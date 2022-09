Oblek na míru a šperk za desetitisíce: Ben Cristovao na premiéře Žižky zářil

Zdroj: Profimedia

Slavnostní premiéra filmu Jan Žižka byla bezesporu i velkou módní událostí. Hvězdy filmu a další pozvaní hosté se blýskli v šatech a oblecích a předháněli se v tom, kdo vynese lepší outfit. To ale s přehledem vyhrál Ben Cristovao, který naprosto věděl, po čem sáhnout.

Na uvedení filmu Jan Žižka dorazila celá řada dobře známých tváří, které si nejočekávanější český film roku nenechaly ujít. Hlavními hvězdami ale pochopitelně byli herci ze snímku a jeho tvůrci. A přestože zpěvák Ben Cristovao v Žižkovi ztvárňuje jen vedlejší roli, byl to právě on, kdo na sebe dokázal trhnout takřka veškerou pozornost.

Oblek na míru

Ben zaujal v tyrkysovém obleku, který si podle informací webu Expres nechal ušít na míru indickým návrhářem. Pod sako si namísto košile vzal tílko s poměrně velkým výstřihem. Na nohy obul bílé tenisky, které ale nijak nenarušovaly eleganci celého outfitu a naopak jej celý jen dokonale podtrhly.

Krk a z části také odhalený hrudník mu pak zdobil velký, čtvrtkilový zlatý řetízek, na kterém zpěvák nešetřil a otevřeně přiznal, že jej vyšel na nemalé peníze. Přesnou cenu neprozradil, je ale více než jasné, že pořízení takového šperku bylo v řádech desítek tisíc korun.

Ve filmu k nepoznání

Ben Cristovao na premiéře doslova zářil a okouzlil snad každého, kdo kolem něj byť jen prošel. Ve filmu Jan Žižka by ale známého zpěváka, po němž šílí statisíce fanynek, poznal asi jen málokdo. Maskéři jej totiž z velké části změnili, aby co nejvíce zapadl do své role. S delšími vlasy, vousy a jizvami na tváři je pak v úloze bojovníka úplně jiným člověkem.