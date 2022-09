Jan Žižka přitáhl celebrity: Šebrle s novou láskou i vyprsená Jáklová

Zdroj: Profimedia

Režisér Petr Jákl uvedl svůj velkofilm Jan Žižka a na slavnostní premiéru ve Slovanském domě dorazila celá řada celebrit z Čech i zahraničí. Novou láskou se na červeném koberci pochlubili Roman Šebrle, Petr Vágner a Kateřina Brožová přišla s dcerou. Mezi hosty se objevila také Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem.

Premiéru velkofilmu Jan Žižka si nenechaly ujít desítky hvězd českého showbyznysu. Režisér Petr Jákl dorazil v doprovodu své manželky Romany, kterou vyvedl do společnosti po delší době a oběma to velice slušelo. Jáklová si oblékla rudé šaty a její muž zvolil klasický černý kostým.

O něco méně formální oděv zvolila Agáta Hanychová se svým partnerem Jaromírem Soukupem. Ačkoliv byl předepsaný dress code Black Tie, majitel TV Barrandov dorazil v saku, bílém tričku a džínových kalhotách. Influencerka si oblékla crop top a červenou dlouhou sukni a celý model doplnila značkovou kabelkou.

Během večera došlo i na nemilé setkání Hanychové s Kateřinou Brožovou, která se na akci též dostavila. Herečka přivedla do společnosti dceru a svému zamilovanému ex Jaromíru Soukupovi s novou přítelkyní se obloukem vyhnula. Brožová zvolila černou klasiku a do stejné barvy sladila i svou krásnou dceru Katku.

Kateřina Brožová s dcerou KatkouZdroj: Profimedia

Pánové vyvedli nové lásky

Novou láskou se na uvedení filmu Jan Žižka pochlubili Roman Šebrle a Petr Vágner, kteří oba prochází rozvodovým řízením. Šebrle dorazil s přítelkyní Lenkou. S blondýnkou se prý seznámil přes sociální sítě. Moderátor si ve filmu také zahrál a na akci oblékl klasický smoking. Lenka na červeném koberci zazářila v černé róbě.

Šebrle ale není jediný moderátor, který se objevuje v Jáklově filmu. Roli dostal také Petr Vágner, který též přišel v doprovodu nové přítelkyně, sympatické Silvie. Stejně jako Šebrle, Vágner zatím není rozvedený a s novou láskou už obráží společenské akce.

Dalším zamilovaným párečkem na premiéře byl Adam Mišík s Natálií Jiráskovou. Zpěvák jako vždy předvedl svůj cit pro módu a jeho oblek přesně odpovídal dress codu. Stejně tak dcera Ivy Kubelkové zvolila skvělý model, který lichotil jejím křivkám. O něco méně povedený outfit pak předvedla herečka Ester Geislerová, která v černých nabíraných šatech působila neforemně, nevýrazně a celkově jí styling vůbec nesedl. Jak to celebritám na hvězdné akci slušelo, se můžete podívat v naší galerii.