Petr Jákl ve Varech promluvil o filmu Jan Žižka: Pro fanoušky má skvělou zprávu

Zdroj: Bioscop/Stanislav Honzík

Očekávaný snímek režiséra Petra Jákla s názvem Jan Žižka se už zanedlouho dostane do českých i amerických kin. O filmu, který vypráví zrození nejslavnějších vojevůdce českých zemí, se nyní rozpovídal v Karlových Varech během filmového festivalu. Promluvil také o knize, jež k filmu vyjde, a poodhalil zákulisí natáčení.

Producent a režisér Petr Jákl se netají tím, že inspirací pro uchopení tématu filmu mu byl kultovní snímek Statečné srdce s Melem Gibsonem v hlavní roli. Při adaptaci několik staletí starých událostí je podle něj podobně jako v tomto filmu potřeba najít rovnováhu mezi dějepisnými záznamy a diváckou atraktivitou. „Snažil jsem se držet reality co nejvíc, ale určitá míra filmové fikce je samozřejmě nezbytná. Například ve Statečném srdci si tvůrci skutečnost hodně upravili. Díky filmovým prvkům, které použili, film daleko lépe fungoval,“ vysvětlil Jákl.

Zdroj: Bioscop

Podobnost se současností

Že částečná dramatizace není na škodu potvrzují i odborníci. „Někdy je ta materie tak suchá a nevypovídající, že by diváka nemohla nikdy bavit, kdyby realitu zobrazovala naprosto věrně,“ objasnil prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. „O Žižkovi a jeho názorech do roku 1418 nevíme v podstatě nic. Jeho životní příběh v mládí by se klidně mohl stát podobným způsobem, jako líčí film, protože ta doba byla plná zlomů a nečekaných situací,“ dodal historik specializující se na novověké sociální dějiny k období před Husitskými válkami, kdy byl Žižka podle všeho ještě psancem a žoldákem a dráhu vojevůdce měl teprve před sebou.



Příběh se tak odehrává v roce 1402. „Tento rok jsem si vybral, protože politická situace byla tehdy hodně podobná té naší současné. Politici se hádali, chtěli si pro sebe urvat co nejvíc moci a peněz,“ popsal Jákl historický kontext, do kterého se rozhodl příběh o zrození vojevůdce zasadit. „V té době začal kázat Jan Hus v Betlémské kapli a rozeběhly se události, které vedly nakonec k jeho upálení,“ dodal.



Žižkovy hodnoty coby žoldáka se právě v této době otřásají v základech. Vášeň, vina, chtíč a pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejných lidí. V té době se z nájemného žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat za vše, v co věří. „Tento rok je pro jeho příběh velmi vhodně zvolený, protože situace byla konfliktní a Žižka do ní vstupuje jako nový člověk a etabluje se v ní,“ souhlasí profesor Čechura.

Zdroj: Bioscop

Unikátní kniha

Současně s filmem vznikla také kniha o filmu, která má unikátní obsah. Její součástí je rozšířená digitální realita, jejíž prvky bude možné vytisknout na 3D tiskárně. Díky této originální publikaci tak budou moci čtenáři nahlédnout pod ruce filmových tvůrců a dozvědět se, jak vznikal dosud nejdražší český film. Mohou se ale také seznámit s historickými souvislostmi, či si prohlédnout lokality, kde se film natáčel. Díky 3D technologii se mohou ocitnout na konkrétních místech s filmovými postavami.

„Na knize jsme pracovali s předními odborníky na grafický design, texty i samotný tisk. Samozřejmě jsme úzce spolupracovali s tvůrci filmu, především s režisérem Petrem Jáklem, který nám zprostředkoval podklady, konzultoval každou kapitolu, ale taky nám dodával potřebný elán,“ popsal tvůrčí proces Karel Svoboda, majitel nakladatelství Bohemica Books, kde kniha o filmu vychází. „Česká verze knihy Jan Žižka vyjde v den premiéry filmu, tedy dne 8. září 2022,“ dodal.

Film Jan Žižka bude uváděn také v zahraničí, a proto vznikly dvě jazykové verze filmu i upoutávek. Ty budou k vidění jak v originálu s titulky, tak v českém dabingu. Na tom se kromě herců na plátně podíleli například i Petr Lněnička, Nina Horáková, Martin Stránský, Michal Dlouhý, Václav Rašilov, Jaromír Meduna, Jan Šťastný, Ondřej Kavan, Jitka Čvančarová, Tomáš Juřička, Petr Neskusil, Vasil Fridrich, Ernesto Čekan, Pavel Nečas, David Matásek, Filip Antonio, Josef Pejchal a další.

Film Jan Žižka, který vypráví příběh zrození nejslavnějšího vojevůdce českých zemí a jednoho ze sedmi nikdy neporažených válečníků historie, dorazí do českých kin 8. září 2022. Uvede jej distribuční společnost Bioscop.