Neodcházím bez rozloučení: Jana Adamcová vyděsila fanoušky

Ještě před pár dny si bývalá moderátorka Jana Adamcová užívala sluníčka v Chorvatsku, dovolená ale skončila dříve, než předpokládala. Přesný důvod neuvedla, na sociální síti ovšem podivnými slovy vyděsila nejednoho fanouška. Je jasné, že nestárnoucí kráska, která momentálně prochází manželskou krizí s režisérem Jiřím Adamcem, rozhodně neprožívá klidné období.

Již více než tři roky se hovoří o manželské krizi Jiřího Adamce a jeho manželky Jany. Ta se před pár dny vydala na dovolenou do Chorvatska a vypadalo to, že zažehnala smutek a užívá si každého dne. S fanoušky sdílela fotografie z cest, přidávala k nim vtipné komentáře a historky a smála se na všechny strany. Jenže pak byl veškeré zábavě nečekaný konec. Slova, které Jana Adamcová napsala na sociální síť, budí mnoho otázek a obav zároveň.

„Jako zkopanej pes”

Vše vypadalo jako úžasná dovolená a sledující Jany Adamcové netrpělivě vyčkávali na další zprávy a zážitky z prosluněného Chorvatska. Jenže pak přišla informace, která všechny zarazila. „Někdy se to všechno tak semele… A tak blbě… A takovým tempem, že najednou ležíte na zemi jako zkopanej pes (a to hodně nerada vidím…). Něco, co na vás vyštěkne za několik měsíců – dvou let – staré boudy, něco, o čem jste nevěděli, že se vůbec mohlo stát, a něco, o čem se až teď dozvídáte, jak moc vám to ublížilo, aniž byste to tenkrát tušili. Jen proto, že existují lidí, kteří nemají zábrany. Žádné,” popisovala zvláštní pocity Adamcová.

„Nechci zabíhat do podrobností, protože ty jsou důležité jen pro mě. Každý z vás se s něčím podobným setkal, není to nic výjimečného. Každopádně pro zvědavce: ani mého muže, ani mého šéfa se to netýká. To by se celkem snadno nabízelo, tak raději uvádím na pravou míru,” dodala ještě Adamcová, aby předešla všemožným spekulacím. „Chtěla jsem tím jen říct, že neodcházím bez rozloučení, a když už jste mi byli tak věrní, nemohla jsem nenapsat, že ‚Deníček z Chorvatska skončil’, ačkoli skončil o něco dříve, než bych čekala,” překvapila všechny bývalá moderátorka.

Nůž do zad

Fanoušci se pochopitelně ihned začali zabývat tím, co se v životě jejich oblíbenkyně událo. Ta jim jen poděkovala za přízeň a prozradila, že je v pořádku. „Díky za obrovskou podporu, vidím, že si o mě děláte starost. Tak prosím vás, vše je ok, určitě už se vám to taky někdy stalo. Dávná zrada a nůž do zad, který zabolel ve chvíli, kdy vyplul na povrch. Zabolel teda hodně, to je fakt, ale dneska už zase svítí slunce. A kdyby přestalo, tak vyjedeme na chvilku někam na jih a zase se aspoň trochu ohřejeme,” vzkázala Adamcová ještě a vyvolala tak mnoho otázek.