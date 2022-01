Jana Adamcová promluvila o vztahu se synem Pabla Escobara, její manžel zuří

Zdroj: Profimedia

Přestože se stále nerozvedli, zdá se, že manželka režiséra Jiřího Adamce, Jana Adamcová, si už několik měsíců žije svým životem. Před nedávnem se vydala do Kolumbie, kde zahořela citem k Sebastiánovi Marroquínovi, synovi již zesnulého drogového krále Pabla Escobara. Přestože bývalá moderátorka tvrdí, že partnerský vztah mezi ní a Marroquínem není, její manžel je z nejnovějších zpráv dost naštvaný.

Již několik dlouhých měsíců se mluví o problémech v manželství režiséra Jiřího Adamce a jeho ženy Jany. Dvojice už dokonce ani nežije pod jednou střechou, rozvedeni ale stále nebyli. „Máme za sebou s Jiřím první část rozvodu. Druhou část rozvodu jsem pozastavila z velmi osobního zdravotního důvodu, o kterém teď nechci mluvit. Proto jsem to zatím nechala být. Uvidíme, co bude dál,” nechala se Jana Adamcová slyšet v rozhovoru pro pořad Showtime. Jak se zdá, rozvod byl s největší pravděpodobností nápadem právě Jany, z výpovědi Jiřího Adamce bylo totiž patrné, že se snaží manželství zachránit. Ještě v září loňského roku redakci webu Expres tvrdil, že žijí s manželkou spolu a naznačoval, že je v naprostém pořádku. Jenže jeho žena toto tvrzení velmi rychle vyvrátila a manželova slova označila za lži.

Nová láska?

Jana Adamcová si zkrátka chce žít po svém a rozhodla se užívat si života plnými doušky. Na konci loňského roku se dokonce vydala na vlastní pěst do Kolumbie, kam ji přilákal obrovský zájem o drogového krále Pabla Escobara. „Do Kolumbie jsem se chystala už předloni na podzim, ale kvůli pandemii to nešlo. Propadla jsem totiž příběhu Escobara, který mne nejprve jako mnoho dalších zaujal v seriálu Narcos,” vyprávěla Jana Adamcová v rozhovoru pro Blesk, co ji do Kolumbie dovedlo.

Vášeň pro takřka neuvěřitelný příběh pak Adamcovou přiměla k tomu, aby se na sociální síti spojila se synem Pabla Escobara, Sebastiánem Marroquínem. „Zjistila jsem, že dělá krásné věci a stal se vyslancem míru. Potkává lidi, kterým jeho otec ublížil, a snaží se je odprosit,” pěla bývalá moderátorka ódy na syna drogového krále, se kterým se později velmi sblížila.

Máme hluboký vztah

Janu Adamcovou a Sebastiána Marroquíneho pojí velmi silný cit, podle moderátorky ale nemůže být řeč o mileneckém vztahu. „Máme spolu krásný přátelský vztah, mám ho hodně ráda. Když se zamiluji, umím si představit vztah s kýmkoliv. Když miluji, tak hory přenáším. Ale vzdálenost mezi námi, jak geograficky, tak historicky i mentálně, je moc velká. Máme hluboký vztah, ale oba víme, že on patří tam a já sem,” dodala ještě Adamcová a později pro CNN Prima News uvedla, že je pro ni Marroquín spíše jako homosexuální kamarád, kterého může obejmout a mít s ním krásný vztah, ale nic víc.

Přestože dle slov Adamcové se synem Escobara pár netvoří, její stále ještě manžel z jejího nového kamarádství moc velkou radost nemá. „O cestě jsem samozřejmě věděl, každý manžel přece musí vědět, co jeho žena dělá,” řekl Adamec podle webu Expres velmi rázně a z jeho reakce bylo prý patrné, že je z chování manželky naštvaný. „Jsou to kecy! S nikým se o tom nehodlám bavit,” řekl ještě rozzuřeně na dotaz, co říká na spekulace o novém vztahu své ženy.