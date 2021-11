Zdeněk Troška v slzách, s Janou Altmannovou mluvil krátce před její smrtí

Zdroj: Profimedia

Ve věku 77 let zemřela v sobotu herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. Na hvězdu vzpomínají nejen kolegové z branže, ale i fanoušci, kteří posílají herečce do nebe dojemné vzkazy. Zdrcený je i režisér Zdeněk Troška, který s Altmannovou natočil několik snímků.

Jana Altmannová se narodila 17. října 1944 v Praze. Vystudovala na střední škole scénografii a v roce 1968 absolvovala na DAMU katedru loutkového divadla.

Pět let působila v západoněmeckém Essenu, kde byla v angažmá v divadle Hohensteiner Puppenspieler a učila tam na vyšší sociálně pedagogické škole.

Po návratu do Prahy byla členkou Divadla Spejbla a Hurvínka a později Ústředního loutkového divadla. Od roku 1982 vyučovala na loutkářské katedře DAMU a věnovala se dabingu. Od 70. let dostávala ve filmu převážně role maminek, sousedek či úřednic. Objevila se například ve snímcích Vrchní, prchni, Co je doma, to se počítá, pánové…, Dívka s mušlí, Příště budeme chytřejší, staroušku!, Kolja a mnoha dalších.

Mluvil s ní pět dní před smrtí

Ačkoliv měla za sebou Jana Altmannová mnoho filmových rolí, nejvíce se divákům zapsala do srdcí díky filmu Babovřesky. Zdeněk Troška natočil celkem tři pokračování populární komedie a Altmannová nechyběla ani v jednom z nich.

Smrt herečky režiséra velice zasáhla. "Je to asi pět dní, co jsme spolu mluvili. Svěřila se mi, že ji potkala mozková příhoda a nemůže proto chodit. Přál jsem jí, ať odpočívá a ať se brzy postaví zase na nohy. Moc mě mrzí, že se to už nestane," sdělil Troška webu Super.

Altmannová prý měla podobný pohled na svět jako Troška a proto jejich spolupráce vždy byla příjemná. "Vždycky jsem si do filmu obsazoval dobře naladěné lidi, kteří měli rádi život, jiné lidi a měli nadhled. Přesně taková ona byla. Byla to úžasná ženská. Byla velmi inteligentní a velmi vzdělaná. Uměla zahrát babku ze vsi, ale klidně taky paní kněžnu," zavzpomínal posmutněle slavný režisér.

Fanoušky přepadl smutek, na zesnulou herečku vzpomínají jen v dobrém

Jana Altmannová byla velmi oblíbená nejen u kolegů z branže, ale i u televizních diváků, jak dokazují smutné komentáře v diskuzích.

"Hlubokou soustrast, rodině i pozůstalým. Paní Jana Altmannová byla úžasná herečka, ztvárnila roli babičky v Ordinaci v růžové zahradě, dále roli babičky v Babovřeskàch. Bude nám všem moc chybět její krásný úsměv," vzpomínají fanoušci s láskou na zesnulou hvězdu.

Altmannovou října postihla cévní mozková příhoda, po níž zůstala kompletně ochrnutá. Přesto měla obrovskou vůli žít a bojovat. "Tělo mě neposlouchá, jsem úplně paralyzovaná. Ještě že mám hlavu v pořádku a stále mi to myslí. Je to běh na dlouhou trať, musím ale doufat v lepší časy a snažit se," svěřila se Blesku pár týdnů přes smrtí.

Herečku čekala rekonvalescence v hospicu v Čerčanech, bohužel se ale její zdravotní stav začal v posledních týdnech rapidně zhoršovat. Velkou oporou jí byl manžel, malíř Jiří Altmann, který ji v nemocnici každý den navštěvoval. Byli spolu krásných dvaapadesát let.