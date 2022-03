Jana Bernášková se svlékla! Po čtyřicítce poprvé a ne naposled odhodila svršek

Jana Bernášková

Herečka Jana Bernášková je bezesporu nesmírně nádhernou ženou a jen málokdo by tipoval, že před nedávnem oslavila jedenačtyřicáté narozeniny. Co ale vůbec nikdo nečekal, byl způsob, jakým svůj vstup do dalšího roku života herečka oslavila. Na sociální síti totiž zveřejnila sexy snímek, kterým hlavně pány dostala do kolen.