Jsou Boušková a Vydra od sebe? Blízký člověk promluvil o jejich krizi ve vztahu

Václav Vydra a Jana Boušková patří k nejstálejším párům českého showbyznysu, před časem se ale začaly šířit spekulace, že jejich vztah prochází krizí. Podle nejrůznějších webů mají manželé nejen finanční, ale také osobní problémy. Nám se podařilo získat exkluzivní svědectví, které vyvrací všechny fámy.

Václav Vydra a Jana Boušková jsou spolu neuvěřitelných čtyřicet let a letos oslaví sedmnácté výročí svatby. I když je tahle sehraná dvojka pro mnohé vzorem ideálního manželství, před časem se začalo spekulovat o krizi.

Nám se podařilo oslovit blízkého člověka z okolí páru a ten nám objasnil, jak to ve skutečnosti mezi sebou manželé mají.

Tráví spolu čas doma i v práci

"Je to absolutní fáma a pomluva. Jana a Václav jsou spolu a jejich vztah krizí neprochází, naopak," sdělil nám zdroj, který si nepřál být jmenován.

"Pokud někdo naráží na to, že je Jana často v divadle a Václav u koní, ano, oba mají své povinnosti. Zároveň spolu také pracují, takže se vídají nejen doma, ale i v zaměstnání. Například u dabování pořadu Prostřeno, což je velice náročné a zabere to mnoho času," vysvětlil informátor a dodal, že manželé společně komentují oblíbený kuchařský pořad již třináctým rokem a stále jim to klape jak na place, tak v soukromí.

"Po čtyřiceti letech vztahu je navíc normální, že si občas od sebe na chvilku rádi odpočinou a věnují se svým koníčkům," uzavřel kamarád manželů s tím, že se snad tímto článkem pomluvy o rozvodu zastaví.