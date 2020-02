Tajemství Jany Bouškové: Její manžel byl ďábel, miloval ženy i alkohol

Petr Svojtka zemřel v pětatřiceti letech. Do té doby ale Janu Bouškovou pořádně natrápil. Byl to bohém každým coulem a podle toho také jejich soužití vypadalo. Svojtka rád holdoval alkoholu a nijak se tím netajil. Boušková mu jakožto jeho žena odpouštěla i věci, které by mu jiná neodpustila.