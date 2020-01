Životní lásky Jany Brejchové: Česká "Bardotka" zažila ve vztazích jen trápení!

Po smrti posledního manžela to s herečkou začalo jít z kopce. Parkinsnova nemoc, kterou herečka měla se rozjela ve velkém a i díky špatnému psychickému stavu to s ní bylo den ode dne horší. Musela být přemístěna na rehabilitační oddělení v Berouně. Když si ale přivodila zlomeninu krčku, dcera Tereza si maminku převezla do Prahy do Motola, kde herečka dodnes tráví čas a bohužel to vypádá, že tam známá herečka i dožije…