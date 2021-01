Osudoví muži Jany Brejchové: Forman byl nezralý a Hanzlík panovačný

Milošovi to zavolala do Londýna a začala si na truc s německým hercem Ulrichem Theinem. Toho si také vzala, ale jak se dalo čekat, vztah vydržel jen chvíli. Konec přišel poté, co Jana porodila mrtvé dítě.

Dalším slavným mužem v jejím životě byl Vlastimil Brodský, který proti ní působil velmi usedle a nesměle. Přátelé si dokonce nepřáli, aby si herečku vzal. Měli pravdu. Seděl doma a čekal, až se Jana vyřádí. Nakonec skončila v náruči kolegy Jaromíra Hanzlíka. Ani s ním ale nevydržela. Nesnesla, že měl navrch a ovládal ji.