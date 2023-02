Jana Brejchová byla národní mrchou: Po rozvodu s Brodským ji všichni nenáviděli

Zdroj: Profimedia

Bývaly časy, kdy Jana Brejchová a Vlastimil Brodský tvořili ten nejpopulárnější český pár. Přestože se na ně zpočátku mnozí kvůli věkovému rozdílu dívali s podivením, později jim jejich lásku všichni přáli. A když zazvonil zvonec a velké lásce byl konec, lidé na herečku nenávistí málem plivali. Daleko k tomu neměla ani její dcera Tereza Brodská.

Vztah Jany Brejchové a Vlastimila Brodského začal naprosto pohádkově. Navzdory věkovému rozdílu si ihned padli do noty a zamilovali se do sebe. „Pozval mě do divadla na Válku s mloky, na nejlepší představení, o kterém věděl, že je v něm výborný,” vyprávěla před lety Jana Brejchová v knize Moje máma Jana Brejchová, kterou napsala její dcera Tereza Brodská. „Jakmile jsem ho uviděla na scéně, byla jsem na lopatkách!” dodala ještě. V roce 1964 se pak dvojice vzala.

První karamboly

O pár let na to ale manželé začali postupně zjišťovat, že k sobě možná vůbec nepatří. „Myslím, že jsme oba podcenili náš věkový rozdíl. Když jsem ho poznala, bylo mu 42 a mně 23. Člověk je zamilovaný, spojuje ho s tím druhým práce, to je také inspirativní, ale potom vztah drobně ochladne a najednou začne věkový rozdíl škodit,” vysvětlovala Jana Brejchová, které vadilo, že s Brodským mají s každým rokem stále méně a méně společného.

Vzpomínala například na zážitek z jednoho večírku, který následoval po premiéře divadelního představení Vstupte!, v němž hrál jednu z hlavních rolí právě Brodský. „Po představení se šlo do klubu, Bróďa chtěl za půl hodiny domů a mně se nechtělo. Řekl: ‚Janičko, jak chceš,’ odešel, ale potom se mnou tři dny nemluvil. Byla to jeho premiéra, vím, ale já chtěla zůstat a povídat si s přáteli a tohle se zvolna měnilo v každodenní rutinu,” pokračovala ve svém vyprávění herečka.

Rozvod a šílená reakce veřejnosti

Nakonec měla Brejchová manželství s Brodským tak akorát dost a rozhodl se pro rozvod. Tím ale manžela zaskočila. „Chtěl tichou dohodu, že spolu zůstaneme a každý si budeme žít svůj život. Abychom pro veřejnost zůstali formálně manželé. Bylo to moje největší zklamání, myslela jsem, že má svou noblesu, ale tahle pokrytecká hra mě zasáhla. Odmítla jsem na ni přistoupit,” svěřila se Brejchová a dodala, že ji Brodský varoval před tím, že ji lidé odsoudí. A měl pravdu.

Veřejnost viděla Brejchovou jako toho největšího padoucha. „Neprobíhalo to vůbec hezky. Když se to provalilo oficiálně a psala o tom média, byla najednou pro národ hotová mrcha… Dostávala anonymní dopisy, dokonce jí volali ze Svazu žen, že tohle zasloužilá herečka nedělá, aby opouštěla národního umělce. Jednou mi řekla, ať s ní jdu nakoupit do potravin, a já hrozně nechtěla. Prodavačky se na ni dívaly jako na vražedkyni a málem na ni plivaly. U toho jsem fakt nechtěla být,” vzpomínala na těžké časy dcera Brejchové Tereza Brodská.

Nenávist dcery

I sama Brodská ale posléze na maminku změnila na čas názor. A to v době, kdy zjistila, že se její matka schází s Jaromírem Hanzlíkem. „Vzpomínám si, že jsme pak trávili ještě společně Silvestra, byli tam i další filmoví a divadelní přátelé, máma mě držela při odbíjení půlnoci za ruku, načež po posledním úderu vstoupil do dveří Hanzlík. Já jsem se jí vysmekla a byl konec. A začala jsem je oba nenávidět. Byl to konec našich důvěrných ženských chvilek, kdy jsme spolu spaly v posteli, vařily a vyprávěly si. Tehdy se mi máma definitivně odcizila. Bylo mi dvanáct,” uvedla ve své knize Tereza Brodská, která úspěšně kráčí ve šlépějích svých rodičů.