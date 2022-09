Doleželová má s Trundou po rozchodu ukázkový vztah: Jak zvládají péči o dceru?

Zdroj: Profimedia

Modelka Jana Doleželová se vydala společně s finalisty Muže roku 2022 na soustředění. Mezi vypracovanými těly mužů se rozhodně nemusela stydět, ukázala skvělou formu v plavkách. Málokdo by hádal, že je maminkou a její věk překročil čtyřicítku.

Perfektní postava

Jana se v kondici udržuje celoročně. Svou perfektní postavu má především díky pravidelnému sportování. V létě miluje jízdu na kole a plavání, v zimě jezdí již tradičně do Špindlerova mlýna, kde si užívá lyžování. Od rozchodu s Davidem Trundou uběhly už dva roky a od té doby žádný oficiální vztah nepřiznala. Dlouhodobě se spekuluje o tom, že udržuje vztah s bohatým podnikatelem Pavlem Matoškou. Jana si ovšem nechává informace týkající se jejich osobních vztahů zcela pro sebe.

Hezký vztah s bývalým partnerem

S bývalým snoubencem Davidem Trundou si Jana udržuje hezké vztahy, a to hlavně kvůli jejich pětileté dceři Veronice. "Dceru mám ve své péči, ale tatínek ji má každý druhý víkend, středeční odpoledne, prázdniny půl na půl a jsme otevření i různým úpravám, když je potřeba nějak flexibilně reagovat. Myslím si, že je spokojenost na obou stranách," zároveň dodala, že se na všem dohodnou a jejich vztah funguje na přátelské vlně. "My se na všem dohodneme, vycházíme si vstříc ohledně hlídání, takže my máme velmi přátelský vztah a v tomhle si myslím, že je všechno v pořádku," prozradila pro extra.cz.