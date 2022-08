Jana Doležalová promluvila o svém soukromí: Novou lásku nezapřela

Zdroj: Profimedia

Modelka Jana Doležalová neměla ve svém životě v lásce úplně štěstí. Přestože byla v minulosti dvakrát požádána o ruku, ani jednou se k oltáři nedostala. Cestu k lásce ale nevzdala. Navzdory tomu, že kráska většinou o svém soukromí mlží a nerada se k němu vyjadřuje, v rozhovoru pro kafe.cz alespoň nastínila, jak se jí v osobním životě daří.

Miss pro rok 2004 a nejkrásnější českou lékárnici Janu Doležalovou zastihlo kafe.cz na tradiční golfové akci v Berouně. Nedorazila ovšem jen jako divačka nebo fanoušek, ale aktivně se zapojila do tréninku s partou kolegů a kamarádek.

„Je to skvělý sport a propadla jsem mu před třinácti lety, kdy jednou z mých činností bylo i moderování golfových turnajů a tahle láska mi zůstala a zůstane natrvalo. Hodně mě to baví, je to skvělý relax, a tak s chutí občas sbalím své náčiní a vyrazím za aktivním odpočinkem nebo i coby průvodkyně podobných akcí. Občas jsem už na green vzala i moji pětiletou dceru Verunku, která si vyzkoušela třeba patování, ale přece jen je ještě na tuhle hru malá, ovšem tak za rok se do toho pustíme naostro. Zatím se vyžívá více na lyžích, kole nebo bazénu, zkouší i tenis, ale golf není pro ty nejmenší dětičky, takže si, jak jsem řekla, ještě trošku počkáme,“ uvedla Jana.

S bývalým partnerem vychází skvěle

Modelka zhruba před dvěma lety ukončila vztah s otcem dcery Davidem Trundou. Vzhledem k tomu, že se věnuje své práci a také sportovním aktivitám, se proto nabízí otázka, jak se jí daří všechno s péčí o dceru skloubit.

„Velice dobře. Máme spolu dítě a to nás bude pojit celý život, takže žádný problém. Vycházíme spolu skvěle a i pro naši Verunku je dobré, když rodiče na sebe nedští síru, ale jsou přáteli a vycházejí si vstříc, takže o radosti i povinnosti se dělíme a pro nás všechny je dobré, že to klape. Dceru mám ve své péči, tatínek se o ni stará každý druhý víkend, o prázdninách je to půl na půl a když je potřeba, tak se vždycky na všem dohodneme,“ řekla Doležalová.

V osobním životě je šťastná

Čas od času se objevují zprávy, které hovoří o tom, že Jana Doležalová není dávno sama a po jejím boku se objevuje nový partner. Dokonce se spekulovalo, že je modelka potřetí zasnoubená. Na konkrétní otázku ovšem odpovědět nechtěla.

„Mně se daří v soukromém životě velice dobře a řeknu vám, co odpovídám na tuhle otázku každému – nechci a nebudu diváky a posluchače tímhle unavovat a podobnými drobnostmi a podrobnostmi nemíním a nebudu nikoho zatěžovat. Takže nechme to v oblasti tajemna a užívejme si život,“ prozradila s úsměvem Jana Doležalová. I když tedy neprozradila nic konkrétního, je jasné, že je momentálně velmi šťastná.