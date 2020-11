V náručí dalšího milionáře? Jana Doleželová má prý krátce po rozchodu nový objev

Modelka Jana Doležalová si to v životě zkrátka vždycky uměla zařídit. Poté, co vyhrála korunku krásy, padala do náručí vlivných a bohatých mužů, kteří jí mohli plnit její sny. Možná to byla jen náhoda, možná to bylo cílené. Kolegyněmi z branže byla podle webu Expres mnohokrát v minulosti osočována z toho, že se svou touhu po penězích nesnaží vůbec skrývat a milionáře si vybírá záměrně.

Mezi Janiny nejznámější partnery patří například miliardář Karel Janeček. Do vztahu s ním podle Expresu šla i přesto, že věděla, že má Karel partnerku. V rozhovoru pro TV Prima však před lety tvrdila, že o ničem nevěděla.