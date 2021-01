Trapas v Prostřeno: Nepoznaná Jana Fabiánová, Naďa Urbánková céčková celebrita?

"Rozluštil jsem záhadu, zjistil jsem to, myslel jsem, že to bude někdo velmi neznámý a dneska už zapomenutý, což tvoje maminka není, Naďa Urbánková rozhodně není neznámá zpěvačka," omluvil se u stolu ostatním soutěžícím Martin za svou neznalost.

Jana Fabiánová naštěstí vzala celou záležitost s humorem a nenechala si incidentem zkazit večer.

Uvidíme, co tato partička přinese v dalších dnech. Zatím to vypadá, že nikdo ze soutěžících neintrikuje a že by to mohl být poklidný týden. Zatím jsme ale teprve v půlce, tak se necháme překvapit, jak se pětice hostitelů ještě vybarví.