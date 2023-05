Fabiánová znovu popsala peklo: Drsné týrání otčíma i sexuální napadení Cimického

Zdroj: Profimedia

Jana Fabiánová se stále vyrovnává se smrtí své milované maminky Nadi Urbánkové. Legendární zpěvačka odešla nadobro 3. února letošního roku ve věku 83 let. Do toho prožila zpěvačka peklo, které jí rozhodně nikdo nezávidí.

Třiačtyřicetiletá Fabianová jde ve šlépějích své maminky, vystupuje pod pseudonymem Yanna Fabian. Po životě v USA definitivně zakotvila v Česku, kde se plánuje starat o odkaz slavné matky. Chystá se dokonce sepsat vzpomínkovou knihu o Urbánkové plnou povídek.

Komplikovaný život s muži

Problémové vztahy s muži si zažila jak Naďa, tak i její dcera. Jednou z osudových lásek legendární zpěvačky byl herec Josef Abrhám. Jejich osmiletý vztah skončil poté, co ji Abrhám podváděl s Libuší Šafránkovou, která se nakonec stala jeho ženou. Útěchu hledala Naďa u Jana Nemejovského, kterého si vzala a měla s ním svou jedinou dceru Janu. Ani tento vztah ovšem nevyšel, do života Nadi přišel další muž Josef Havlík. „Já jsem věděla, že to bude průšvih už v těch třinácti letech. Musím říct, že když jsem toho pána poprvé viděla, tak jsem se ho lekla, když jsem se mu podívala do očí,“ prozradila Fabiánová o svém otčímovi v rozhovoru Face to Face. Díky Havlíkovi přišla Urbánková o veškerý svůj majetek a musela začít zcela od nuly. Havlík zároveň psychicky týral zpěvačku i Janu, ta si od něj vysloužila přezdívky jako parchant a bastard.

Obvinění a vysněný partner

Smrt maminky není jediná těžká situace, kterou si Jana poslední roky zažila. V roce 2021 obvinila psychiatra Jana Cimického ze sexuálního obtěžování. K jejímu obvinění se přidaly další ženy se stejnými zkušenostmi. Do ordinace známého českého lékaře přišla ve dvaadvaceti letech. Tehdy si prý k němu přišla pro pomoc kvůli rozvodu. Celý incident se měl údajně odehrát už na druhém sezení. Uvedla, že se ji Cimický snažil líbat a pevně ji držel za temeno hlavy. „Jsou tady desítky obětí v této kauze, které policie prozkoumává. Já ctím presumpci neviny. Vím, co se stalo mně a to ostatní je už na policii. Vnímám, že naše společnost k těm kauzám znásilněním a napadením přistupuje chápavěji. Už se to nezametá pod koberec,“ dodala ke kauze Cimický.

Po řadě nevydařených vztahů našla štěstí po boku podnikatele Petra Baťhy. „Teď už mi záleží jen na povaze člověka. Důležitý je aby byl laskavý, empatický a nebyl studený čumák. Se svým partnerem jsem lehce přes rok, prošli jsme si spolu už řadou těžkých věcí a víme teď, že když přijde něco dalšího, tak to zvládneme.“