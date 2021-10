Jana Fabiánová si prošla peklem: Sexuální napadení, šikana a partner psychopat

Zdroj: Profimedia

Jana Fabiánová odmalička zažívala stinnou stranu slávy. Kvůli své mamince Nadě Urbánkové prošla v dětství šikanou i psychickými problémy. Později navíc narazila na partnera psychopata. Zpěvačka se rozhodla o svých temných zkušenostech promluvit v pořadu 13. komnata.

Jana Fabiánová je dcerou zpěvačky a herečky Nadi Urbánkové. Po dokončení gymnázia dva roky navštěvovala germanistiku na Filozofické fakultě a následně dva roky studovala Husitskou teologickou fakultu.

Studium ukončila v roce 2001, když se stala Objevem TV Nova v soutěži Český slavík. Fabiánová vydala dvě popová a tři jazzová alba. Dlouhé roky hrála v různých divadlech např. Semafor, Kalich, Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské. Mimo to pravidelně koncertovala se svou jazzovou kapelu The Jazz Appeal. Štěstí zkoušela také jako módní návrhářka, vytvořila čtyři kolekce oděvů.

V roce 2011 se rozhodla, že zkusí štěstí v zahraničí a odletěla do Los Angeles, kde žila sedm let a živila se zpěvem a hraním v divadle i ve filmu. S hudebním projektem The Infinite Seas dokonce získala několik ocenění a stala se hlasující členkou americké Grammy. Ačkoliv se Fabiánové za oceánem dařilo, na svůj předchozí život v Čechách nemá zrovna nejlepší vzpomínky.

To, jak moc je maminka slavná, jsem pochopila tehdy, když jsem začala chodit do školy

O slávě své maminky prý dlouho neměla Jana Fabiánová ani tušení, to se ovšem změnilo, když nastoupila do školy.

"To, jak moc je maminka slavná, jsem pochopila tehdy, když jsem začala chodit do školy. Ač jsem nechtěla, byla jsem pořád vidět a směřovala se na mě pozornost. Když jsem ve škole něco nevěděla nebo jsem měla špatnou známku, všichni se mi smáli. Když jsem naopak něco udělala dobře, dávali mi to sežrat. Několik spolužaček po mně vyloženě šlo. Braly mi věci, na škole v přírodě mi v noci vyhazovaly oblečení z okna. Hodně často mě to v dětství mrzelo a trápilo. Bála jsem se chodit do školy, pořád mě ze stresu bolelo břicho" přiznala zpěvačka v pořadu 13. komnata.

Šikanu navíc Fabiánová zažila i ze strany učitelů. "Zostuzovali mě před celou třídou, jako dceru té Urbánkové," vzpomíná na těžké období.

Matčin přítel mě oslovoval parchante a bastarde

Kromě složitého dětství zažila Jana Fabiánová náročný rozvod rodičů i odchod do zahraničí za tehdejším třetím manželem své matky. Ani tato životní etapa nebyla zrovna zalitá sluncem.

"Opravdu výrazně mě neměl rád. Neříkal mi jménem. Oslovoval mě běžně parchante, bastarde. I před maminkou. Když se spolu seznámili, úplně mámu omámil a nadchl. Když jsem ho viděla poprvé já a podívala se mu do očí, všechno se ve mně sevřelo hrůzou," popsala zpěvačka ve výše zmíněném pořadu.

Ani její matka Naďa Urbánková nevzpomíná na bývalého partnera v dobrém. "Muž, se kterým jsme tehdy s Janou ve Švýcarsku žily, už tu není. Doufám, že je v pekle. Protože nám způsobil obrovské bolesti a útrapy!"

První svatba dohnala zpěvačku na psychické dno

Jana Fabiánová se v osmnácti letech vrátila ze Švýcarska do Čech a o dva roky později se vdala. Dnes ale tento krok nepovažuje za správný.

"Chyba, kterou jsem udělala, byla, že jsem se vdávala moc brzy. On byl můj první muž se vším všudy. Myslím, že na manželství jsme tehdy ani jeden z nás nebyli úplně připraveni a tak to skončilo po třech letech rozvodem," vysvětlila zpěvačka, kterou tehdy rozchod srazil na kolena a přivedl ji až do psychiatrické ordinace. Místo pomoci ale čekal Fabiánovou další traumatizující zážitek.

"Psychiatr mě na druhém sezení sexuálně napadl. U sebe v ordinaci. Použil i násilí. Držel mě za temeno hlavy a snažil se mě líbat. Vytrhla jsem se mu a utekla. Byla to velká rána pro mou důvěru. V systém, v lékařství i v muže," otevřela dcera Urbánkové bolestivou kapitolu.

Vztah s násilníkem: Kudlu mi držel pár centimetrů od tepny na krku

Po zklamání v Čechách odletěla Jana Fabiánová do Los Angeles, kde se živila zpěvem a hraním. Další vztah zpěvačce také nevyšel a málem ji stál život.

"Byl to krátký intenzivní vztah. Ten člověk mě dostal tím, jak se na mě napojil. Přesně věděl, co kdy má říct a co potřebuji slyšet. Po několika týdnech se to začalo obracet a najednou mu všechno vadilo. Řešil kam jdu, proč tam jdu, co mám na sobě, jak vypadám. Následovalo tříhodinové nadávání, výhrůžky, obviňování, křik a manipulace. Oslovila jsem terapeuta. Řekl mi, ať od toho člověka okamžitě uteču. Situace se vyhrotila do momentu, kdy nade mnou ten muž stál s kuchyňským nožem. Kudlu jsem měla pár centimetrů od tepny na krku. Bála jsem se o život," přiznala Jana.

Ani po traumatech ale Fabiánová na muže nezanevřela. Ještě minulý rok plánovala svatbu s přítelem Dinem, nakonec ale místo veselky přišel rozchod. Nyní dcera Urbánkové randí od doby covidu s Ivanem z Austrálie, jejich vztah ale zatím probíhá pouze skrze sociální sítě. "Jsme už spolu takto on-line osm měsíců. A ještě jsme se osobně neviděli. Je to zvláštní doba," uzavřela.

