Janu Hlaváčovou ohrožuje covid: Musí žít v izolaci, kde se o ni stará rodina

„Takhle ji necháváme a ona se přihlásí, když něco potřebuje. Vstup volný má pouze kocour,“ prozradila. Bára je ráda, že se o ni může starat a vrátit jí tak péči, kterou kdysi ona poskytla jí.

„Maminka se má dobře a myslím si, že si tu péči tak trošku lišácky užívá. Že by ještě všechno do jisté míry zvládala sama, ale ta péče kolem je nastavená a ona velmi dobře ví, že tak jak celý život dřela na milion procent a ještě víc, tak si to teď vyvažuje. Já jsem vlastně strašně ráda, že jí to můžeme dopřát,“ prozradila Barbora Munzarová.