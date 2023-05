Jana Hlaváčová je vězněm ve vlastním domě: Nezvládá nic, přesto neztrácí humor

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka Jana Hlaváčová oslavila nedávno 85. narozeniny. Fanoušci herečky se ovšem nedočkali žádné oslavy ani zdravice. Hlaváčovou už roky trápí zdravotní problémy, které ji uvěznily na lůžku.

Milovaný manžel slavné herečky Luděk Munzar zemřel před čtyřmi lety. Od té doby zkrátka Hlaváčová neopouští svůj dům. Spekulace o jejím zdravotním stavu tak stále trvají.

Život v ústraní

Herečka žije v jednom domě se svou dcerou Bárou Munzarovou a jejím manželem Martinem Trnavským. Herecký pár se o Hlaváčovou stará. „Nemůžu už nic, zdraví neslouží a jsem k ničemu. Bez cizí pomoci se neobejdu a skoro celý den prospím. Tam kam nutně potřebuju, jako je toaleta, tam si s pomocí chodítka dojdu. Jinak je ze mne opravdu ležák. Proto nikam nechodím, nevylezu prostě vůbec ven. A stejně ani nemám moc chuť s nikým mluvit. Jednak se mi občas komunikuje velmi těžce, a navíc jsem se toho v životě namluvila až dost,“ popsala Hlaváčová v roce 2021 svůj zdravotní stav pro deník Blesk.

Tím, že herečka nemá absolutní zájem trávit čas na veřejnosti, vyvolala spekulace o tom, že trpí nějakou vážnou chorobou. Tyto domněnky fanoušků popřela její dcera Barbora. „Žádné velké choroby, co se píšou, se nekonají. Myslím, že jí prostě jen došly baterky. To její pracovní zapražení bylo tak velké, že najednou si organismus řekl: ,A dost!‘ Takže je doma, je v pořádku, ona si tak vlastně zalezla, už nechce nikam vycházet. Klepu do dřeva: Je zdravá. Spíš pro můj klid mám u ní také paní pečovatelku, kdyby se náhodou cokoliv stalo, aby měla někoho po ruce, kdybych nebyla doma. Maminka se má dobře. Má svoje křížovky a televizi,“ prozradila pro CNN Prima News Bára Munzarová.

Humor ji neopouští

Dobrou zprávou pro fanoušky Hlaváčové ovšem je, že herečka neztrácí humor. „Byla repríza televizního filmu, kde v závěru je detail na maminčiny oči, kdy se sklání nad mrtvolou a říká poslední větu: ,To není moje vina.‘ Říkala to procítěně. A vedle mě leží mamka, luští křížovku a říká: ,Ježíši, já jsem byla dramatická umělkyně, přepni to‘,“ podělila se o historku ze společné domácnosti dcera slavné herečky.