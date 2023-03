Tajemství nemoci Jany Hlaváčové: Lékaři si s hereččiným stavem neví rady

Zdroj: Profimedia

Už roky nikdo neviděl oblíbenou herečku Janu Hlaváčovou na veřejnosti. Žije osamělým životem ve své vile v pražských Modřanech a samu sebe nazývá "ležákem". Umělkyně totiž trpí nemocí, se kterou si neví rady ani lékaři.

Národem milovaná herečka Jana Hlaváčová, která se do diváckých srdcí zapsala jako Tonička z filmové ságy o Básnících, nebo díky retro seriálu Eliška a její rod, Chalupáři či Byl jednou jeden dům, se už léta potýká se záhadnou nemocí a nikdo pořádně neví, jak jí pomoci.

Herečka, která se proslavila především na divadelních prknech, ale její hlas můžeme znát i z dabingu, se narodila do rodiny vášnivého ochotníka, tudíž lásku k divadlu měla po kom zdědit. Od dětství navštěvovala divadelní kroužek a už na gymnáziu si střihla malé roličky v různých pražských divadlech.

Po gymnáziu nastoupila na DAMU a její kariéra se začala roztáčet na plné obrátky. Jana začala hrát v Národním divadle, a to jak klasický, tak moderní repertoár. Nezapomenutelná byla ve hrách jako Naši furianti, Král Lear či Náměstíčko.

První manžel předčasně zemřel, se druhým se seznámila v Národním

Jejím prvním manželem byl herec Jiří Michný, se kterým má dceru Terezu. Michný však bohužel zemřel roku 1969 ve věku pouhých 34 let. Herečka pak zůstala s dcerou sama.

V Národním divadle se Hlaváčová setkala se svým druhým manželem, Luďkem Munzarem. Krátce po listopadové revoluci dali oba z divadla výpověď, vadila jim atmosféra plná intrik, lží a pomluv. Munzar tehdy přestal s divadelním hraním nadobro a Hlaváčová přestoupila do Divadla na Vinohradech. S Munzarem má herečka dceru Báru, také herečku.

Z filmových rolí stojí za zmínku divácky oblíbené filmy jako Učitel tance, Ikarův pád či Tažní ptáci. Ze seriálů zase Hraběnky nebo Náměstíčko. Naposledy se před kamerou objevila roku 2011 ve snímku Viditelný svět. V tom samém roce ukončila i divadelní angažmá.

Herečka trpí něčím mezi Parkinsonem nebo Alzheimerem

U herecké hvězdy se totiž začaly objevovat deprese a lékaři se domnívali, že se potýká i s Parkinsonovou chorobou. Po letech zkoumání a nejrůznějších příznaků se však přišlo na to, že herečka trpí něčím mezi Parkinsonem nebo Alzheimerem, ale bohužel se přesněji její problémy nedají pojmenovat. Lékaři si s ní neví rady a neumí ji úspěšně léčit. Hlaváčová o sobě říká, že je ležák.

Naposledy se veřejnost mohla potěšit z jejího hlasu na pohřbu režiséra Dušana Kleina v roce 2022, kam namluvila dojemný vzkaz. Osobně se však zúčastnit už nemohla.

"Pan Dušan Klein patřil k nejlaskavějším umělcům. Byl to skvělý profesionál, který se uměl naladit na herce tak, že po chvíli bylo hotovo. Člověku bude moc chybět," řekla na jeho pohřbu. Byl to právě Klein, který ji obsadil do role legendární sestry Toničky, největší fanynky Karla Gotta, v sérii o Básnících.

Zdroje: Blesk, České noviny