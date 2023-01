Jana Kolesárová se plastickým operacím vyhýbá: Místo botoxu jóga a aloe vera

Zdroj: Profimedia

Jana Kolesárová před lety prošla bolestivým rozvodem. Dnes už ale krásná herečka vzpomíná na exmanžela jen v dobrém a užívá si novou lásku i bydlení na houseboatu. Nestárnoucí hvězda v rozhovoru pro Idnes prozradila, jak si udržuje svěží vzhled a proč se vyhýbá plastickým operacím.

Jana Kolesárová svůj rozvod s manželem Brianem dlouho tajila. Prý si potřebovala hlavně urovnat myšlenky a srovnat se s bolestí z rozpadu vztahu. "Trvalo asi sedm let, než si všechno sedlo. Pak jsem se cítila jako vyměněná. Samozřejmě to není napořád. Když ale někam spadnu, už umím rychleji a snáz vstát," svěřila se slovenská herečka webu Idnes.

Kolesárová za čtyři roky oslaví padesátku, tenhle věk by jí ovšem hádal málokdo. Hvězda se prý vyhýbá estetické medicíně i plastické chirurgii a mladistvý vzhled si udržuje pomocí přírodních metod.

"Mám své oblíbené fígle, strouhám si třeba list z aloe vera a vzniklou šťávu zamrazuji do boxíků na led. Každé ráno si pak těmito kostkami chladím obličej. Chlad – a to nejen na pleť – funguje skvěle. Když si připravuji kávu, půlku sedliny nasypu do květináčů a druhou půlku si dám na obličej. Přírodní masku, která skvěle funguje i jako peeling, nechám působit asi dvacet minut. Podobné rituály jsou mi nesmírně příjemné a myslím, že na mě i fungují. Dělám také obličejovou jógu, to je další skvělá věc. Nejsem zastánkyní větších zásahů v obličeji. A i kdybych po nějakém toužila, stejně by k tomu nejspíš nedošlo, protože mám strach z injekčních jehel," vysvětlila krásná brunetka.

Houseboat a dům u oceánu

I když rozpad manželství po osmnácti letech nesla Jana Kolesárová těžce, s Brianem stále udržuje přátelské vztahy. "Procházeli jsme obdobím transformace a smutku, který jsem si museli prožít. Nikdy jsme ale neměli velké konflikty, nepracovala u nás ega a nepotřebovali jsme se jeden druhému mstít. Brian je v tomto směru úžasný muž, kterému přeji jen to nejlepší a vždy při něm budu stát. Prožili jsem spolu hodně let a investovali do sebe lásku, která v nás do jisté míry samozřejmě zůstává. Rozumím, že se někdy mezi lidmi stanou věci, které jsou kruté. Ale pěstování zášti škodí organismu," prozradila v rozhovoru pro magazín Žena a život.

Herečka také odtajnila, že už nějaký čas není sama a naplno si užívá novou lásku. "Po jednom turbulentním období jsem byla sama, objevila v sobě dobrý pocit, kdy jsem byla schopna chodit na rande sama se sebou. Neměla jsem potřebu hledat, nebyla jsem urputná. V tu chvíli zafungoval vesmír a doručil mi tu správnou osobu. Jsem teď neskutečně šťastná," sdělila a dodala, že nyní má dva domovy.

"V Praze bydlím na houseboatu. Když jsem začala víc pracovat v Praze, říkala jsem si, že bych tu chtěla nějaké zázemí. Hledala jsem byt, ale ty byly hrozně drahé. A když jsme dotočili seriál Až po uši II, celá linka tam byla na houseboatu, jednoho dne mi kolega Jirka Havelka zavolal a odkázal mě na člověka, který mi ho zařídil. Na zimu ale odlétám do Kalifornie. Tam máme takový domek u oceánu," pochlubila se Kolesárová v 7 pádech Honzy Dědka.

Jana Kolesárová vypadá skvěle