Zpěvačka Jana Kratochvílová: Násilí v rodině

„Máme asi v příbuzenstvu „dábelské pohůnky", co se nám do rodin vloudili, protože jeden takový nelidský pa-vzor, zavinil smrt naší milované tetinky Marinky, a to tak, aby se zmocnil jejího rodného domu, tak ji z něho surově násilím vyhnal, nejdřív do nemocnice, přestože nebyla nemocná, a poté do psychiatrického Hospice, přestože měla zdravý rozum… Hrubé zacházení tohoto netvora mezi příbuzenstvem ji dokázalo předčasně zabít!" rozčilovala se před časem výstřední zpěvačka.

Násilí na milované tetě prý viděla i na vlastní oči.