Janě Nagyové se splnil velký sen, po osmadvaceti letech se objeví ve filmu

Zdroj: Profimedia

Po mnoha letech příprav začal Jan Budař konečně natáčet pohádku Princ Mamánek. Známý herec ve filmu ztvární postavu rozmazleného synáčka Ludvíka. Kromě Budaře se diváci mohou těšit také na Janu Nagyovou, kterou nejvíce proslavila role překrásné princezny Arabely. Před kamery se herečka vrací po neuvěřitelných osmdvaceti letech.

Jana Nagyová na sebe poprvé výrazně upozornila ve filmu Smrt stopařek. I když by se mohlo zdát, že si tehdy musela doslova protrpět situaci, kdy byla podle scénáře znásilněná, podle herečky to tak hrozné nebylo.

Znásilnění jsme točili v roští

"Ano, měla jsem z toho obavy, ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Spíš jsem ale při natáčení téhle scény utrpěla řadu oděrek a šrámů. Točili jsme to asi natřikrát v hustém roští," vysvětlila Nagyová v rozhovoru pro deník Blesk.

Během natáčení se Nagyová potkala s Dagmar Patrasovou, se kterou pak účinkovala v legendárním seriálu Arabela. Roli princezny přitom Jana napoprvé nezískala, Václav Vorlíček dal tehdy přednost Libuši Šafránkové. Když ale oblíbená herečka onemocněla, nedalo se nic dělat, a režisér dal Nagyové druhou šanci.

"Nebrala jsem to ale vůbec jako z nouze ctnost. Já jsem tu roli považovala za obrovské štěstí," popsala Nagyová chvíli, kdy nakonec v konkurzu zvítězila. Tenkrát herečku mohlo jen stěží napadnout, že podobnou situaci zažije po letech znovu.

Ještě že nejsem tak pověrčivá

Roli královny, kterou Jana hraje v Princi Mamánkovi, měla totiž původně hrát právě Libuše Šafránková. Ta se pak ale ze zdravotních důvodů práce vzdala a její náhradnice, herečka Hana Macuichová, ještě před natáčením zemřela.

"Situace je to velmi srdceryvná a smutná, až to leze pod kůži. Ještě že nejsem tak pověrčivá, protože v opačném případě bych do tohoto projektu nešla," uvedla Nagyová, která o původním obsazení královny nic nevěděla. Až později se dozvěděla podrobnosti ze zpráv na internetu.

Nagyová se před kamery vrátila po osmdvaceti letech, kdy stále doufala, že si na ni některý z režisérů vzpomene. A povedlo se, Jan Budař nejdříve na Instagramu napsal hereččině dceři Emmě, a pak už komunikoval přímo s herečkou.

"Byl to můj skoro třicetiletý sen, který se mi splnil. Jako v pohádce, princezna usne na třicet let, a když se probudí po něžném polibku prince, znovu ožívá a stává se v mžiku královnou. Je to jakýsi symbol dospělosti a zralosti," pochvaluje si Nagyová.

Momentka z natáčení pohádky Princ Mamánek. Jana Nagyová s kameramanem Janem Malířem.