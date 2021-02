Přemrštěné požadavky Jany Nagyové: Za roli Arabely požadovala šílenou částku

Sotva si na ni diváci zvykli, zmizela z televizních obrazovek. Důvod byl poměrně pochopitelný. Jana Nagyová chtěla za roli princezny příliš velkou sumu, a stala se tak nezaplatitelnou. Později ji nahradila Miroslava Šafránková.

„Přišla mi nabídka, jenže jsem žila v Německu, kde už bylo zvykem mít agenta. Tak jsem si najala jednu agentku, která to vzala do svých rukou, a nedopadlo to, i když už jsem v Praze zkoušela kostýmy,“ svěřila se Nagyová v rozhovoru pro iDnes.cz.