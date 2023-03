Paulová a její osudová láska: Na svatbě předvedli líbačku, až se ostatní styděli

Zdroj: Profimedia

Jana Paulová rozhodně nepatří mezi přelétavé celebrity. Herečka s manželem Milanem Svobodou patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu a minulý rok oslavili po neuvěřitelných pětačtyřiceti letech soužití safírovou svatbu. Hvězda si na výročí vzpomněla i letos a svému muži poslala na sociální síti zamilovaný vzkaz.

Jana Paulová na rozdíl od některých kolegyň z branže nikdy svými milostnými románky neplnila titulky bulvárních plátků. Herečka žije s jedním mužem praktický celý život a i po bezmála padesáti letech jejich vztah stále skvěle funguje.

"Tak s tímhle chlápkem se dneska oficiálně tahám 45 let (neoficiálně 47) a furt je to neskutečná sranda a furt ho neskutečně miluju," napsala Paulová minulý rok, když s manželem oslavila safírovou svatbu.

Ani letos ale nestárnoucí hvězda na výročí nezapomněla a svému manželovi Milanu Svobodovi opět poslala zamilovaný vzkaz a zavzpomínala na svou svatbu.

Maminka se svatbou nesouhlasila

"Dneska je to 46 let, co jsme si řekli "Ano", a pak si dali tak dlouhou pusu, že se svatební hosté začali vrtět a pokašlávat," vrátila se Jana Paulová do minulosti u aktuální fotky s manželem Milanem Svobodou.

"Nebyla jsem v bílém a když jsme vycházeli z radnice, hrál nám Pražský bigband. Vzala jsem si Svobodu, co mi celý život dává lásku a svobodu. Miluju Tě, lásko," dodala Paulová, která na začátku vztahu s hudebníkem neměla podporu nejbližších a až čas ukázal, že si skutečně vybrala toho pravého.

"Žádné zásnuby jsme neměli. My jsme se potkali, zamilovali jsme se do sebe a od té doby jsme spolu. Rodiče nám v tom hrozně bránili. Měla jsem to těžké s mojí maminkou. Ta totiž vůbec neodhadla, že jsem potkala úžasného chlapa. Nechtěla nám jít na svatbu, bylo to trochu podobné jako ve hře Lady Oscar, kterou nyní režíruji. On měl tenkrát dlouhé vlasy, byl to takový jazzman, a ona si představovala, že jí přivedu nějakého pana doktora. A ono ne," svěřila se před lety herečka webu idnes.cz.

Jana Paulová manžela potkala ve svých devatenácti letech