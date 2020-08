Jana Paurová a její zmizení: Nové stopy, které mohou celý případ změnit!

Krev na zdech v domě rodiny Paurových našli vyšetřovatelé již v roce 2013, kdy matka čtyř dětí zmizela! Pro Radiožurnál promluvil kriminalista, který po Janě Paurové před sedmi lety pátral!

"Tehdy v únoru 2013 hodně mrzlo. Když jsme prohledávali dům a okolí, nenašli jsme žádné stopy, že by tam někdo něco zakopal nebo zalil betonem. To by ani v tom mrazu nešlo. Prohledávali jsme i přilehlý hřbitov, ale ani tam jsme nenašli známky, že by někdo třeba odsouval náhrobní desky. Prohlíželi jsme hřebíky v podlaze domu, nikde nic, žádné stopy, že by ji někdo otevíral," prozradil policista!

Dle Radiožurnálu se před lety v ložnici na zdi našla krev! Manžel zmizelé Jany Paurové to tehdy vysvětlil tak, že se s manželkou prý často hádali a jejich soužití bylo divoké. Zda je ale jeho tvrzení pravdivé, ukáže až další vyšetřování, na kterém nyní aktivně pracují desítky lidí! Nezbývá než doufat, že se záhadný případ konečně po letech vyřeší a pozůstalí najdou odpovědi a s nimi i vytoužený klid.