Jedeme ve vlnách, hlavně, že se máme: Jana Plodková popsala, jak ji ničí covid

Jana Plodková onemocněla covidem-19. Slavná herečka ulehla rovnou i se svým přítelem Filipem Žilkou. Oba vyčerpaně leží a těší se, až to všechno skončí. Dle slov herečky to vypadá, že je vše na dobré cestě.

Jana Plodková má s přítelem tu výhodu, že mají terasu. I když nemůžou ven, můžou ležet alespoň na ní. A to také dělají. Covid je podle nich velmi vyčerpávající a lehký průběh bohužel nemají.

„Zázrak je, že je teplo a můžeme ležet na terase. A dýchat nějaký vzduch. A že jsme si s Filipem nablízku. Jednou leží on, jednou já. Jedem na vlnách. Hlavně, že se máme a vy se opatrujte. Covid je lundra,“ napsala Plodková na svůj Instagram ke snímku, kde leží na lehátku s teplou přikrývkou.

O pár dní později fanoušky informovala, že se její stav zlepšil. Doma už je to s Filipem ani nebaví.

„Už jsme vylezli z postele, už se můžeme dívat na slunce, už můžeme jíst, i když jíme spíš pohledem než chuťově,“ popisovala, jak se cítí nyní.

Lehký průběh covidu Plodková rozhodně nemá

„Už máme jen rýmu a únavu, ale hlavně už se začínáme nudit. A to je v tuto chvíli nejlepší příznak uzdravování se!“ zhodnotila vesele Plodková.

Jistě je ráda, že může utrpení sdílet se svým partnerem, majitelem optiky, Filipem Žilkou. S tím je momentálně už desátým rokem. Až se zbaví covidu a vládní opatření se rozvolní, jistě začnou zase výletit. To totiž společně dělají nejraději.

„Když s Filipem sdílíme společné zážitky, je to pro mě nejvíc. V poslední době jsme se takto ocitli ve výběhu s vlky a čekali, plný strachu, adrenalinu, nadšení, až k nám přijdou a dají najevo, že tam můžeme být s nimi. Když jsme vylezli, nebyli jsme schopný slova, a přesto jsme věděli, co ten druhý prožíval,“ prozradila herečka již dříve v rozhovoru pro iDnes.cz.

S přítelem Filipem je téměř deset let

Mimo turistické trasy si to obzvláště užívají. Plodkové se, vzhledem k tomu, jak je s přítelem dlouho, nejčastěji ptají, kdy bude svatba a dítě.

„Mám to takhle: co má přijít, přijde, co nemá, to nepřijde. Velmi si přeji děti, byla bych šťastná. Což zase neznamená, že momentálně jsem bez dětí nešťastná. Jen nechci věci dělat nepřirozeně,“ vysvětlila Plodková, která razí heslo co se má stát, stane se.

Jana Plodková ve filmu Bábovky

Zdroj: Youtube