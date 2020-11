Hvězdy Slunečné vyrazily pomáhat! Stryková a Batulková nakoupily potřebným!

Potravinová sbírka pro lidi v nouzi začala minulý víkend a ve všech hypermarketech Tesco a vybraných maloformátových prodejnách po celé České republice.

Cílem je získat hygienické potřeby a potraviny pro potřebné, a tento nápad Janu Strykovou nadchl natolik, že se rozhodla v doprovodu kolegyně ze Slunečné Dany Batulkové do této akce zapojit.

"Je to poprvé, co jsem se zapojila do Potravinové sbírky. Je to těžká doba pro nás pro všechny a pokud můžu jen trošičku pomoct, tak je to skvělé," prozradila deníku Super.cz, co ji k nápadu přivedlo. Pro Strykovou to ale prý není první zkušenost s charitou!