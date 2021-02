Jana Šulcová na mizině: Sedí doma, protože si to přejí děti

Stejného názoru je i její manžel Oldřich Vízner, který se také cítí jako vězeň ve vlastním domě. Dcery je drží doma už skoro rok! Nesmí v podstatě ani na krok. A herečce to začíná pěkně lézt na nervy.

Šulcová, která prý nebyla od loňského března na ulici a to ani vyvenčit psa, smí dle svých slov chodit pouze na zahradu a to ještě v roušce. Ona se prý sama korony nebojí, ale její dcery jsou v totální panice a chtějí maminku a tatínka chránit stůj co stůj.