Pohřeb Jany Šulcové byl plný záhad: Proč nedorazil Oldřich Vízner?

Pohřeb Jany Šulcové byl zahal v tajemství. Na poslední rozloučení směli pouze vybraní hosté, vše se konalo v naprostém utajení a nezvyklý byl i čas, který rodina zvolila kvůli zvykům známé herečky. Přítomní se navíc museli zavázat mlčením a k rakvi se dostali pouze ti, kteří dostali pozvánku.

Na posledním rozloučení s Janou Šulcovou se smuteční řeči ujal na přání dcer Aleš Cibulka. "Rozloučení se koná v 16 hodin a 15 minut. Jak to vzniklo? Jednoduše. Dneska bylo plno a volno bylo jen v devět ráno. A Rozálie řekla: V devět ráno? To by máma v životě nevstala," vysvětlil moderátor, proč se pohřeb konal v takto odpoledních hodinách.

Přítomní hosté dostali předem pokyny, že nesmí vynášet žádné informace. "Róza mně přikázala, že nesmím o pohřbu a o Janě s nikým mluvit," sdělila ještě před obřadem Veronika Jeníková webu ahaonline.cz. "Jsem ráda, že pohřeb je v pátek až odpoledne. Na ráno mám objednaný stěhováky. Janu jsem považovala za rodinu. Hrály jsme spolu v Městských divadlech pražských, a když na tom nebyla zdravotně dobře, často jsem k ní chodila domů nebo ji vozila po doktorech," dodala kolegyně Šulcové.

Zatímco většina přátel herečky opatření jejich dcer pochopila a dodržela, někteří si našli čas i na kritiku.

Pohřeb pod tajným jménem

Rodina Jany Šulcové se opravdu snažila vše udržet v tajnosti a z tohoto důvodu byl dokonce pohřeb známé herečky zapsán pod jiným jménem. Přísný příkaz mlčet dostali všichni smuteční hosté, někteří lidé ovšem toto rozhodnutí považují . "Chodil jsem na kurzy herectví do její vokovické vily. To ještě žila s Oldřichem Víznerem, tak jsme se tam pravidelně potkávali ve třech a občas jsem si povídal a hrál i s jejich dcerami. Nevím, proč s tím pohřbem dělali takové tajnosti. Jana Šulcová by si zasloužila obrovskou rozlučku. A nejenom s kolegy, ale především s lidmi, kteří ji milovali," postěžoval si výše zmíněnému webu vytočený Martin France, kterého Šulcová učila na DAMU. "Jsem si jist, že by Jana určitě chtěla, aby jí mohli dát poslední sbohem i její příznivci," dodal France.

Celé motolské krematorium před i v průběhu posledního rozloučení s Janou Šulcovou hlídali bodyguardi. Poklonit se herečce mohli pouze ti, kteří obdrželi pozvánku, ostatní nikoliv.

K překvapení všech ale na pohřeb nedorazil Oldřich Vízner. I když se bývalí manželé nedávno usmířili, herec se rozhodl poslední rozloučení vynechat a objevil se až na karu. Setkal jsem se s ním a pozdravil jej až na smutečním karu, kde se po odpoledním obřadu sešli ti úplně nejbližší a rodina," prozradil Blesku moderátor Aleš Cibulka.

Oldřich Vízner se pohřbu své bývalé ženy nakonec nezůčastnil