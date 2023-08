Poslední chvíle Jany Šulcové: Kouřila a skoro nejedla, byla hubená na kost

Zdroj: Daniel Cernovsky / CNC / Profimedia

Česko oplakává herečku Janu Šulcovou a vzpomíná na ni nejen rodina, ale také její přátelé. Jednou z nejbližších kamarádek jí byla o generaci mladší herečka Veronika Jeníková, která jí často v životě byla v těžkých chvílích oporou. Ta nyní popsala, jak hvězda kultovní komedie “S tebou mě baví svět” v posledním období před smrtí žila. Prozradila, že ji trápila řada neduhů.

V době, kdy se Jana Šulcová rozvedla s Oldřichem Víznerem, ji začalo hodně trápit zdraví. Právě tehdy po jejím boku stála Veronika Jeníková, která se s ní seznámila v Městských divadlech pražských, kde spolu hrály. “Jana tehdy žila ve své vile ve Vokovicích úplně sama. Jezdívala jsem s ní k lékařům a doma ji několikrát týdně navštěvovala. Povídaly jsme si hodiny. To jí pomáhalo,” popsala redakci deníku Blesk zarmoucená herečka.

Své kamarádce také čas od času vozila na přilepšenou domácí jídlo. V opačném případě totiž byla závislá na donáškové službě pro seniory, která je sice pro řadu lidí vítanou pomocí, ale domácí stravě se pochopitelně vyrovnat nemůže.

Později se k Janě Šulcové nastěhovala dcera Tereza s rodinou, a tak jí již Veronika Jeníková tolik vypomáhat nemusela. Přibližně v té době se nicméně její zdraví začalo velmi výrazně zhoršovat. Mimo jiné trpěla osteoporézou, která způsobovala velmi časté zlomeniny.

Jana Šulcová byla hubená na kost

“V tomhle slova smyslu na tom byla se zdravím bídně. Byla hubená na kost, moc nejedla a jen kouřila, s tím měla velký problém. Potřebovala už chodítko, jinak ale, co vím, byla zdravá. Poslední měsíce už jsme si ale jenom volaly. O ni bylo doma dobře postaráno a já měla svoje problémy s nemocnými rodiči,” sdělila Blesku Veronika Jeníková.

Minulý týden Jana Šulcová náhle zemřela na srdeční zástavu, jak informovala její dcera Rozálie Víznerová. Poslední rozloučení se uskuteční tento pátek v pražském Motole a kromě dcer jej pořádá také její exmanžel Oldřich Vízner.

Pro Kafe.cz na Janu Šulcovou zavzpomínal její herecký kolega a kamarád Pavel Nový, kterého zpráva o jejím odchodu pochopitelně velmi zarmoutila. “Je to velká škoda, protože byla úžasná. Bohužel na to už ale měla věk a byla těžce nemocná. I když se to dalo čekat, tak mě to ale zasáhlo,” řekl smutným hlasem.

“V poslední době už jsme se nemohli vidět, protože na tom byla tak, že její dcery rozhodly, že už potřebuje klid. Takže to na to asi opravdu nebylo. Dokud jsme se ale vídali, tak na to si uchovávám skvělé vzpomínky. A vzhledem k mému životnímu stylu je možné, že se s ní už brzy potkám,” uvedl herec.