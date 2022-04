Jandová a Krejčíř z Rodinných pout v 1. MISI: Dojemné setkání po 18 letech

Zdroj: TV Prima

Před osmnácti lety ztvárnili oblíbený pár Adama a Evu v prvním českém nekonečném seriálu Rodinná pouta. Od té doby se Klára Jandová a Tomáš Krejčíř před kamerou nesetkali. Herecká dvojka se nyní opět předvede společně v seriálu 1. MISE.

V roce 2004 se stali Klára Jandová a Tomáš Krejčíř milostným párem v historicky prvním českém dlouhodobém seriálu. Ačkoliv v Rodinných poutech strávili jen jeden rok, do pamětí televizních diváků se zapsali navždy.

Příběh jejich seriálových postav Adama Rubeše a Evy Pokorné vyvrcholil 26. května 2005 svatbou. Od té doby se v žádném filmu, seriálu ani divadelním představení herecká dvojice nepotkala, dokud je nespojila 1. MISE, kde si opět zahrají manželskou dvojici Šilhanových. On je voják, ona jeho poslušná žena.

"V seriálu 1. MISE hraju majora, navíc takového trošku rapla, který se snaží vychovat svého syna ve stejném duchu. Jsem tu takové pako, které šikanuje syna i manželku a ona, aby měla klid, mi všechno odkývá," popsal Krejčíř svou novou roli, která evidentně nebude tak sympatická, jako býval Adam v Rodinných poutech. "Já jsem úplně jiný. Mám krásný vztah. Jsem nevoják, nebyl jsem na vojně, nikdy jsem takovou uniformu na sobě neměl. Ale je to kupodivu pohodlné. V kanadách se člověk v ateliéru trochu potí, ale jinak je to fajn," dodal herec s tím, že se na natáčení a setkání s Klárou Jandovou těšil.

Dojemné setkání

"Setkání s Klárou bylo super, dojemné. Povídali jsme si asi hodinu, o rodině, o čase, během kterého jsme se neviděli. A pak jsme šli natočit obraz, kde se jen vztekám," směje se Tomáš Krejčíř.

"Je to osmnáct let zpátky, co jsme spolu naposledy hráli. V Rodinných poutech jsme byli taková startovací dvojice jen jeden rok. Ten seriál žil svým životem ještě dlouho potom. Fanoušci nás měli rádi a pořád mají. Občas mě ještě někdo zastaví a jsou to pozitivní ohlasy. Jsme rádi, že někoho napadlo dát nás zase dohromady. Moc dialogů spolu ale nemáme, takže jsme si pořádně popovídali až v šatně. Setkání s Tomášem Krejčířem bylo moc hezké," doplnila Klára Jandová svého kolegu.

Zatímco tenkrát je diváci z obrazovky vídávali často, dnes se oba herectví věnují sporadicky. Klára dává přednost dabingu a rodině, zatímco Tomáš se vrhl do podnikání, díky němu dnes už nemusí dělat vůbec nic.

Rodina má přednost

"Skoro patnáct let jsem měl se svou ženou docela velkou oftalmologickou firmu o asi sto zaměstnancích. Dělali jsme oční ordinace, optiky, operovali jsme oči. V červenci jsme ji prodali. Což je pro nás strašně fajn. Ne, že bych nevěděl, co s penězi, ale nemusím už do smrti pracovat. Takže teď nedělám nic. Mám velkou farmu, máme tam ovce, kozy, lamy, slepice, kozy… Máme nějaké reality, o které se starám. Občas někde něco natočím. Užívám si po strašně dlouhé době volnost," prozradil Tomáš Krejčíř a dodal, že pokud mu herectví začne chybět, třeba se k němu ještě někdy vrátí.

"Já se věnuju synovi a rodině, a to je docela vyčerpávající pojednat ten čas. Natočila jsem film Tady hlídáme my, což je pokračování filmu Tady hlídám já. Ale spíš mě můžete slyšet z dabingů nebo si pusťte tento díl 1. MISE," láká Jandová na filmy a seriály, které v poslední době natočila.