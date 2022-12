Jane Fonda prozradila trik na věčné mládí, je jednodušší, než si myslíte

5

Jane Fonda

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Herečka Jane Fonda je důkazem toho, že věk lze ošálit a pětaosmdesát let by jí nikdo nehádal ani omylem. Sice podstupuje estetické procedury, ale naštěstí nejsou změny do očí bijící jako u jiných hereček, které neumí stárnout. Fonda na to jde s grácií a ještě k tomu používá menší lest.

Stále šarmantní herečka Jane Fonda dnes slaví 85. narozeniny a nejspíš se nenajde nikdo, kdo by jí tento věk hádal. Jane by totiž svým vzhledem a figurou mohla trumfnout i o několik dekád mladší kolegyně. Herečka se netají tím, že si ke svému půvabu a mladistvému vzhledu dopomáhá plastickými operacemi, ale rozhodně to s nimi prý nepřehání. S plastikami to nepřehání, ale ani se jim nebrání „Po plastice si nechám vždy udělat i nový účes. Lidé se na mě podívají, řeknou, že je na mě něco nového a chvílí váhají. Pak jim dojde, že to jsou vlasy a dál nic nezkoumají. Neví tak, že jsem si nechala vyhladit krk, bradu nebo odoperovat vaky pod očima,“ napsala si herečka na svůj blog. Jane si prošla v životě mnoha nemilými situacemi. Někdy byly doslova hrůzné. V dětství byla dokonce znásilněna. „Byla jsem znásilněna, jako dítě jsem byla sexuálně zneužita,“ nečekaně prozradila v rozhovoru pro módní magazín The Edit. Vyhodili ji z práce, protože nechtěla spát se svým šéfem Není to ale vše, s čím se musela vyrovnat. Dostala například vyhazov z práce, protože nechtěla spát se svým šéfem. Nejhorší na tom bylo, že vše kladla za vinu sobě a až postupem času si uvědomila, že ona byla to oběť. Asi i to je jedna z věcí, které ji přiměly pomáhat ženám a bojovat za jejich práva. „Znám dívky, co byly znásilněny, a ani si to neuvědomily. Myslely si, že jen neuměly správně odmítnout,“ říká Fonda, proč se rozhodla k osvětě, pomoci a boji. Podle ní je jedno, jestli se jedná o vynucený sex mezi známými nebo znásilnění v parku. Každý vynucený sex je podle ní zločin a je třeba ho řešit. Nesmí vám uniknout 27 27 Jane Fonda (82): Stravování a cvičební program podle nestárnoucí herečky Herečka Jane Fonda (82) je hříčkou přírody. Ve svém věku strčí do kapsy i o generaci mladší konkurenci. Recept na štíhlou postavu je ale směšně…