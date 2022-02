Janek Ledecký se dme pýchou: Rozhovory za dceru ale rázně odmítl

Zdroj: Profimedia

Janek Ledecký je právem hrdý na svou dceru Ester, která obhájila na zimních hrách v Pekingu své prvenství z olympiády v Pchjongčchangu a přinesla tím další zlaté medaile pro Českou republiku. Známý zpěvák prý slávu Ester ale nechce nijak zneužívat, a proto vyslal novinářům jasný vzkaz.

Ester Ledecká opět předvedla své neuvěřitelné schopnosti v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Po jednoznačném triumfu v kvalifikaci ovládla Češka i všechny vyřazovací jízdy.

Ledecká už získala celkem třetí olympijské zlato a dohnala tak rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a oštěpaře Jana Železného.

Na olympijských hrách soutěží letos Ester potřetí. Poprvé se zúčastnila olympiády v Soči 2014, kde skončila po problémech se zády na sedmém místě v paralelním obřím slalomu a na šestém ve slalomu. V roce 2018 v Pchjongčchangu už Ledecká neměla v paralelním obřím slalomu žádnou konkurentku a získala zlato také na lyžích v superobřím slalomu.

Nechci si na Ester dělat kampaň

Janek Ledecký se po dalším neuvěřitelném vítězství své dcery Ester ozval fanouškům na Instagramu a okomentoval její úspěch.

"Vážení přátelé, dneska ráno mi přišlo během dvou hodin třicet šest žádostí o rozhovor. Moc si vážím vaší přízně, ale nechtěl bych si tady na úkor Ester, která je kvůli cestování a časovému posunu nedosažitelná, udělat svou mediální kampaň. Protože přesně tak by to působilo," vysvětlil zpěvák.

Ledecký pak v druhé části textu poroval, jak prožíval soutěžení dcery naživo a jaký je rozdíl sledovat Ester v televizi.

"Věřím, že jste si to vstávání dneska užili. Když to srovnám s Koreou, kde jsem fandil v cíli, tak je daleko větší nervák, dívat se na to v televizi. Ale bylo to nádherné ráno. Děkujeme všem za podporu. Janek," uzavřel pyšný otec.

Ester Ledecká si z olympiády veze další zlato