Otcovský úspěch Janka Ledeckého: Dcera olympijská vítězka, syn úspěšný výtvarník

Zdroj: Profimedia

Kdo by neznal hudebníka Janka Ledeckého, který je otcem ještě slavnější dcery, která dokázala nemožné a stanula na stupních vítězů na olympijských hrách jak s lyžemi, tak snowboardem. Ani za syna se však Janek nemusí stydět, prorazil v umělecké branži.

Rodina Janka Ledeckého rozhodně nepatří mezi ty klasické. Už od základní školy měly jeho děti individuální plán, aby měly čas na důležité věci. A jednou z nich byl právě sport. Ester i Jonáš tak od malička věděli, že to v životě chtějí někam dotáhnout. A povedlo se. Z Ester je úspěšná sportovkyně a z Jonáše výtvarník.

„Ester věděla, že chce být profesionální sportovec, a Jonáš, že chce být nejlepší komiksový výtvarník na světě. Takže nám jako rodičům to hrozně usnadnili a za úkol už jsme měli jenom odstraňovat eventuálně nějaké ty překážky. Ale to zásadní bylo v tom, že my jsme ani Jonáše, ani Ester nikdy k ničemu nemuseli nutit. Ani na vteřinu. Oni si za tím fakt šli sami,“ prozradil Ledecký na Televizi Seznam v pořadu Moje místa.

Jak sám přiznává, musel sáhnout i hluboko do kapsy, lyžování totiž rozhodně není žádným levným koníčkem. Svých úspor ale nelituje a říká, že to byly nejlépe investované peníze. Svým dětem prý sponzoring nikdy nevyčítal a spíše než vztah otce a dětí je pojí pouto přátelské. Jezdí tedy rádi a často na společné dovolené a váží si toho, když mohou trávit čas pospolu.

Děti nechodily do školy, učili je s manželkou doma

„To je strašně vzácný, protože jinak jsme rozlítaní po celém světě. A těch momentů, kdy se sejdeme všichni, je čím dál tím míň,“ řekl také.

Možná jsou takto pěkné vztahy dány i tím, že děti nechodily do klasické školy, ale měly individuální plán, kdy je doma učili rodiče a ony pak chodily do školy pouze na přezkoušení. Denně jim prý věnovali hodinu a půl studia, poté se mohly jít provozovat zábavnější činnosti.

Každý čtvrtek pak dělaly ve škole rozdílové zkoušky, které vždycky zvládly. Na gymnáziu se už Ester učila sama a odmaturovala s vyznamenáním. Ledecký přiznal, že tam už by na matematiku či fyziku nestačil. Už u té základoškolské prý byl vždy tak maximálně dvě stránky před dětmi.

Kolektiv dětem díky sportům prý nechyběl

Ani kolektiv prý dětem nechyběl, s ostatními vrstevníky se prý setkávaly díky sportu.

„Chodily se občas do školy ukázat, ale většinou tam spíše chytly nějakou nemoc, takže jsme je tam pak nedávali vůbec. Navíc obě děti sportovaly a byly juniorskými reprezentanty, takže do kontaktu s ostatními dětmi přišly díky sportu,“ nechal se slyšet Ledecký pro Blesk.

Ať si o tom myslí kdo chce, co chce, jedno je jisté, Ledeckým se díky svému přístupu podařilo vychovat obě děti k tomu, aby staly úspěšnými a samostatnými jedinci, kteří hrdě reprezentují naši zemi. Ester v zimních sportech, Jonáš na umělecké úrovni.