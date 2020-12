Jdeme do ulic! Ledecký burcuje veřejnost kvůli opatřením, nemá kšefty

Rozhořčená je také zpěvačka Bára Basiková. „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele, do prdele, do prdele!“ napsala na svůj Facebook.

K původním opatřením se vyjádřil také Daniel Hůlka. „Myslím si, že zakázat lidem zpěv je psychologický tah. Bohužel se to neděje jen u nás, děje se to všude ve světě. Pan Prymula je pro mě velké zlo a dokazuje to svými činy. Nechápu, jak to mohla Poslanecká sněmovna odsouhlasit,“ řekl webu super.cz.