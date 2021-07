Janek Ledecký spisovatelem: V době pandemie napsal knihu básniček pro děti

Janek Ledecký je uznávaný hudební skladatel, zpěvák a hlavně také podpora dcery Ester Ledecké, která kraluje zimním sportům. V posledním roce však bylo vše jinak a hudebník musel kvůli pandemii koronaviru zrušit přes osmdesát koncertů a také několik muzikálových vystoupení. Tudíž i na rodinném rozpočtu to bylo znát.

Janek Ledecký ale nebyl z těch, aby si při pandemii stěžoval nebo snad dokonce plakal a nadával. Nezůstal sedět s rukama v klíně a rozjel nový projekt. Možná se budete divit, ale stal se spisovatelem dětské beletrie.

Napsal knihu básniček pro děti, která má velký úspěch.

„Pracoval jsem na novém albu, muzika mi šla, ale texty vůbec ne. Tak vzniklo pár veršů, které se sice nehodily do písniček, ale když jsem je přečetl rodině, byli nadšení a povzbuzovali mě, ať jich napíšu víc. Pustil jsem se do toho a nakonec je na světě celá knížka, která vyjde už letos v létě,“ řekl Blesku.

Ledecký napsal knihu básniček pro děti

Jeho prvotina se jmenuje Verše potrhlé a jde o básničky pro děti, které by jim měli číst rodiče. Ilustrátora také nemusel hledat dlouho, o obrázky se totiž postaral jeho syn Jonáš. Jednalo se tedy o rodinnou spolupráci.

„Je to trochu rodinný podnik. Což ale dává smysl, protože právě děti Ester s Jonášem mě k psaní inspirovaly. Vzpomínal jsem na to, jak jsem se vždycky těšil, až jim budu číst před spaním, když byli malí. V podstatě jsem tu knížku napsal pro ně, jen trochu se zpožděním,“ prozradil také Ledecký.

Potvrdil tak, že jsou celá rodina velmi talentovaná. Jonáš tíhle k umění a Ester válcuje soupeřky po celém světě v jízdě na lyžích a na snowboardu.

„Jonáš je respektovaný komiksový výtvarník a ilustrátor, tak jsem ho do toho nahecoval, protože jsem věděl, že on to ještě posune – bude to legrace verbální i vizuální,“ svěřil se zpěvák pro plus.rozhlas.cz.

V době pandemie neseděl s rukama v klíně

Díky své nové zálibě má alespoň jasnou aktivitu, kdyby se situace na podzim opakovala a on opět nemohl hrát ani zpívat. Náměty pro další knihy čerpá už nyní a pečlivě si je zaznamenává.

„Jsme v době chytrých telefonů, které jsou nejvíc po ruce. Tam je záznamník. Když mě něco napadne, třeba i nějaký melodický nápad nebo právě dobrý slogan nebo rým, tak si ho nahrávám. A pak se tím jednou za čas prohrabu. Začnu s nimi pracovat a samozřejmě jich spoustu vyhodím,“ směje se zpěvák, který nyní čeká, jak situace dopadne a jakým směrem se v profesním životě vydá tento podzim a zimu.

