Pevné pouto mezi Janžurovou a Gottem: Kvůli zpěvákovi se herečka doma pohádala

MÍSTO VÝKONU : Dobronická 778 - Praha 4 - Michle KONTAKT : Pondělí až pátek 8:00 - 14:00 - Bergmanová Marie, tel.: +420 770 163 314, e-mail: kariera@1lb.cz Do naší společnosti přijmeme pracovníky/ce na pozici Vrátný/á - Strážný/á. Pracovní místo je vyhrazeno pro OZP. Požadujeme: Bezúhonnost - výpis z rejstříku trestů Spolehlivost, komunikativnost, chuť do práce Nabízíme: HPP nebo zkrácený pracovní úvazek 30 h/týden Stálé zaměstnání na dobu neurčitou Pravidelný měsíční příjem Fyzicky nenáročnou práci Náplň práce: 12 hodinové směny - denní/ noční Pochůzková činnost Evidence návštěv, evidence vjezdu a výjezdu vozidel do areálu Kontrola objektu atd. Zaměstnanecké výhody : firemní oděv

Doprava a logistika - PŘIJMU ŘIDIČE/ŘIDIČKU sk. C" NA SOLO MKD 30 000 Kč

Přijmu řidiče/řidičku na solo, stálá práce, víkendy doma. Pravidelné práce do AT, SK, DE. Stálé linky v kole do DE, AT a SK.