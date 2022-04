Jarda ze Svatby na první pohled: Rok po svatbě s Romanou čeká dítě s jinou

Zdroj: TV Nova

Ještě v prosincovém speciálu vyznával Jaroslav Peňáz z reality show Svatba na první pohled lásku své televizní nevěstě Romaně, o pár měsíců je ale vše jinak. Potetovaný voják našel spřízněnou duši a na Instagramu oznámil radostnou novinku.

Jaroslav Peňáz ze Svatby na první pohled se na sociální síti pochlubil radostnou novinkou, s partnerkou Gábinou čekají prvního potomka.

Účastník reality show nahrál na Instagram dvě fotografie, na první je snímek z ultrazvuku a na druhé své přítelkyni zamilovaně hladí bříško.

S pohlednou brunetkou randí účastník reality show od minulého roku, se zplozením potomka tedy hrdličky opravdu neotálely.

Neskutečně mě s*ala

Ve vánočním speciálu Svatby na první pohled napsal Jaroslav své televizní manželce Romaně dopis, ve které jí vyznával lásku. Jak ale Peňáz později přiznal, natáčení probíhalo ve velice napjaté atmosféře.

"Romča neví, kdy má použít jaký humor a bylo to už hodně přes čáru, což na nás bylo znát a střihač si musel dát sakra velkou práci. Bylo to špatný, nemohl jsem tam s ní ani spát v jednom pokoji, protože mě neskutečně s*ala a přiznám se, že jsem se těšil, až bude konec, byl jsem úplně vyřízený," popsal Jarda své pocity.

Odborníkům se sice nepodařilo Peňázovi najít tu pravou, na lásku ale nečekal dlouho a krátce po natáčení našel svou aktuální partnerku Gábinu.

Nevydařená veselka s Romanou

Jaroslava Peňáze si diváci pamatují z pořadu Svatba na první pohled, kde společně s Romanou Boukalovou tvořili velice výrazný pár.

Ačkoliv mezi nevěstou a ženichem zprvu přeskočila jiskra, po společných líbánkách se ukázalo, že se k sobě Jarda s Romanou příliš nehodí.

"Bylo to šílené, v Panamě jsme si přestali totálně rozumět. Z její náladovosti jsem byl tak znechucený, že jsem si chtěl koupit letenku, abych byl od ní co nejdál. Říkal jsem to i produkci," nechal se Jaroslav slyšet po odvysílání posledního dílu na svém Youtube kanále.

Jaroslav Peňáz bude otcem