Chlapské drby ve vířivce: Jarda ze Svateb nešel pro ostrá slova daleko

5

Svatba na první pohled/vánoční díl

Zdroj: TV Nova

Sdílej článek:

Jakmile se spolu sejdou Jarda, Michal a Petr, je jasné, že je spojují nejen podobné zkušenosti z experimentu Svatba na první pohled, do kterého šli, aniž by tušili, co všechno je čeká. Ti tři si vyloženě sedli, takže brzy dojde i probírání jejich drahých poloviček. Jak je vidí? Co by jejich partnerkám možná moc velkou radost neudělalo? Na to odpovídá tato ukázka ze speciálního vánočního dílu.