Zemřela Jarmila Halbrštátová, jedna z posledních veteránek druhé světové války!

Jarmila Halbrštátová byla v roce 1968 mimořádně jmenována do hodnosti majorky v. v., v roce 2000 do hodnosti podplukovnice v. v. a v roce 2010 do hodnosti plukovnice v. v!

Minulý rok jí byl u příležitosti dne válečných veteránů udělen Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně a vloni v říjnu jí prezident republiky Miloš Zeman udělil Medaili za hrdinství. Za hrdinství jí byl také udělen Čs. válečný kříž 1939 a Sokolovská pamětní medaile.

Poslední léta svého života strávila válečná hrdinka v Moravské Třebové v pečovatelském domě…